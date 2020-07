El bajón de Víctor Sandoval: «Estoy tomando pastillas para relajarme. Caigo en una tristeza que no es normal»

Días después de que Alonso Caparrós abriera su corazón hablando de lo mucho que se arrepiente de su vida de excesos, pidiendo perdón públicamente a algunas personas con las que ha compartido esas noches de desenfreno, ha sido Víctor Sandoval el que el jueves 16 de julio se ha derrumbado en directo en ‘Sálvame’ y Kiko Hernández ha querido hablar unos minutos a solas con él.

Todo ha empezado con una broma por parte del presentador, que ha querido ‘meterse con él’ asegurando que, de seguir así, hablando tan poco tiempo, le quirará el puesto a su compañera Chelo García Cortés, algo que le había transmitido la propia colaboradora a través de un mensaje: «No voy a permitir que nadie me robe el silencio en el programa«. Un comentario que no le ha hecho ni pizca de gracia y que le ha llevado a reaccionar muy enfadado, explicando que no se siente bien desde que participó en ‘La última cena’: «Yo vengo lo doy todo, no paro, doy mi vida«, comenzaba diciendo antes de venirse abajo.

Víctor Sandoval confesándose con Kiko Hernández / Telecinco.es

«Me pasa algo desde ‘La última cena’, lo que pasé lo llevo dentro y nadie me ha llamado para ver cómo estoy. Me he pasado una semana pensando en que eres una mierda». El colaborador ha asegurado que durante aquel programa se sintió «como una mierda», considerando que nadie reparaba en él porque todo el mundo estaba pendiente únicamente de su compañera de cocinado y nadie se fijaba en lo que hacía o dejaba de hacer él: «Yo estaba dándolo todo y todo era alrededor de Terelu. Cuando me veo es cuando pego el golpe en la mesa y digo ya basta. Y lo del horno fue una broma a ver si se me prestaba un poco de atención, estaba por estar. Salí llorando».

Víctor Sandoval: «Me sentí como una mierda»

Víctor Sandoval no ha podido evitar alzar la voz para decir «qué también existo», asegurando que, después de ver el programa por completo, habló con su compañera y le contó que se sintió «muy mal, como una mierda, y desde entonces no tengo ánimo. No me veo invisible, me veo ninguneado, despreciado, humillado,… Fueron las formas, el trato, como ha sido el post. A mí me encanta que soy un payaso pero también que tengo sentimientos y soy de carne y hueso».

Víctor Sandoval desconsolado / Telecinco.es

No obstante, detrás de todo ello está la terrible situación personal por la que está atravesando el colaborador en los últimos meses. En tres meses ha tenido que despedirse de sus padres, algo que todavía le queda mucho para poder superar: «Cambio de casa, vengo aquí y se me mueren los padres. Quién me dice que me iba a quedar sin padres en tres meses. Estoy tomando pastillas para relajarme. Caigo en una tristeza que no es normal«, contaba. Además, al ser preguntado por Kiko Hernández, ha reconocido y deseado que sea algo transitorio porque la cosa puede acabar muy mal: «Si sigo con este nivel acabaré con una depresión fortísima, no puedo seguir así, pero se supone que se llama duelo como me ha dicho el médico».