El bombazo de Cristian Suescun sobre Maite Galdeano: «Me dijo que me liara con Yola Berrocal»

Parece que la relación de Maite Galdeano y Cristian Suescun no ha mejorado demasiado a raíz de su paso por ‘La casa fuerte’. Fue en el programa donde se pudo ver lo mal que se llevaban madre e hijo, incluso Jorge Javier Vázquez se vio obligado a darle un toque a la concursante por el poco cariño que le demostraba a su hijo durante la convivencia en la casa.

Pues bien, poco a poco parecía que la cosa se había solucionado entre ellos pero ha sido salir de ‘La casa fuerte’ sin caja fuerte y con un robo en su casa y su relación de madre e hijo se ha vuelto a resentir. Maite Galdeano llegaba con las pilas cargadas y les decía a los colaboradores: «La cosa es cuestionarme. Cuando he criado a mis hijos sola». Cristian Suescun apuntaba: «Para ella soy el fiel reflejo de mi padre», y su madre añadía: «Cristian no se amolda a este tipo de educación».

Cristian y Maite discuten en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: telecinco.es

Uno de los temas más esperados era el del affaire de Cristian Suescun con Yola Berrocal en ‘La casa fuerte’ y el entrevistado no ha tenido reparos en revelar algo que hasta ahora no se conocía y que ha provocado el enfado de Maite Galdeano: «Mi madre me decía que me liara con Yola, que hiciéramos un bonito papel. Yola no me ponía. Yo estaba en un reality, me puse el mono de trabajo y dije ‘vamos a dar juego’. Eso no quiere decir que como persona no me haya caído bien. Tenía buen corazón y bondad».

Maite, muy enfadada

Los colaboradores han insistido y Cristian Suescun terminaba diciendo: «Me dijo ‘fóllate a Yola«. Su madre no daba crédito a lo que estaba escuchando y se mostraba muy enfadada: «La verdad que digo que no voy contigo a ningún sitio. Lo que no puede ser es que tengas dos mujeres. Sé valiente». Pero sin duda, si había un tema que todo el mundo quería saber, era el de la misteriosa llamada que hizo Sofía Suescun dando mensajes en clave sobre el robo.

Maite explica los mensajes en clave | Foto: telecinco.es

«Tengo un lenguaje como extraño. Los bocadillos eran mis carteras con tarjetas, dinero con 150 euros, 80, 60, en el pantalón otros 30, así como escondido pero no estaba. Cuando llegué a casa Sofía me lo explicó como si se hubiera muerto un familiar», explicaba Maite Galdeano. Respecto a las conexiones de los muertos con los gatos era un símil de que los gatos se comieran las cosas y las cagaran con que los ladrones tuvieran que devolver las cosas. Y el tema de Narciso, el abuelo, era que le había rezado para que cazaran a los ladrones y había pasado.