El brutal cambio físico de Michelle Jenner desde su inicio en Los Hombres de Paco

El nuevo look de Michelle Jenner

Vamos a empezar por lo más reciente porque, al margen del físico, la actriz ha colgado recientemente en su Instagram su nuevo y diferente look. Le queda, por supuesto genial. Un corte de pelo al estilo ‘bob’ y flequillo abierto. La imagen ha llegado a los 31 mil me gusta y sus seguidores no han dudado en felicitarla por este cambio tan radical.

No sabemos si este corte de pelo se debe algún nuevo proyecto pero la publicación de la actriz no ha pasado por alto. ¿Será ese el look que llevará en la nueva temporada de Los Hombres de Paco?