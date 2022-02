El cabreo de Anabel Pantoja que determina su permanencia en ‘Sálvame’

Anabel Pantoja no puede más. Han pasado ya unos días desde que confirmara su separación con Omar Sánchez. Sin embargo, cada vez siguen saliendo nuevos detalles por los que podría haber terminado con su historia de amor la sobrina de Isabel Pantoja. La colaboradora aseguró en Sálvame la pasada semana que se había acabado el amor. “Me he desenamorado”, expresó con cierta tristeza. Pese a sus declaraciones, son muchos los que apuntan a que podría estar ilusionada de nuevo. Información que ella misma se ha encargado de desmentir este lunes en el formato para el que trabaja.

Muy molesta, Anabel ha recriminado que no se están respetando ciertos “límites”. Entiende que es “un personaje público”, pero no está dispuesta a soportar que se siga hablando de su divorcio con el instructor de surf. Es por eso, por lo que ha amenazado con dejar el programa presentado por Jorge Javier Vázquez para siempre. «Lo tenía ya pensado desde todo esto de la separación. No quiero dar explicaciones a todo el mundo y creo que no voy a poder soportar esto, cabrearme con todo el mundo y por eso es mejor que me vaya a mi casa. Yo no voy a venir aquí a justificarme toda la puñetera vida si me voy con uno o con otro porque no me apetece», ha confesado muy molesta.

Ante este enfado, el presentador ha querido aconsejarla. «Estos pensamientos lo peor es hacerlo en caliente. ¿Qué has vuelto para tres días?», ha dicho Vázquez. «Sí, como en los realities cuando entro y me echan a los 3 días», ha respondido con ironía Anabel. “Me han dicho que he desvalijado una casa, que me he llevado una taza del WC. Estoy cansada y no me interesa por mi salud mental. Yo me fui de aquí porque estaba mal. He vuelto para recuperar la rutina, porque viene bien el dinero… pero parezco la puerta de Alcalá que todo el mundo pasa por ella. Estoy hasta el mismísimo, puse unos límites y si esos límites se traspasaban, yo tendría que irme. Este programa se dedica a investigar y al cotilleo. Me parece lícito, pero como yo no voy a poder soportar eso, me voy», ha estallado la prima de Kiko Rivera.

Después, ha reflexionado y ha dicho que «no me compensa”. “Antes venía con ilusión por venir a Madrid, porque mi mente se despejara, pero no. Hay unos límites y ya está. Las cositas, las bromitas, ahora el Policía canario… que no, que se acabó. Prefiero estar en mi casa, en mi cueva, tranquila. No voy a estar justificándome de con quién estoy, por qué, que qué hecho mal. Vengo de colaboradora, pero no voy a dar un parte meteorológico de mi vida. ¡Pero esto qué es! Aquí se ha separado un montón de gente de la cadena y solo soy yo la que tiene que dar explicaciones», ha añadido para después decir que “basta de hacer daño”. “Prefiero estar en mi casa tranquila. No quiero aguantar ciertos comentarios. Estoy en un momento que no quiero dar explicaciones a nadie. Quería hacer las cosas bien y las he hecho mal”, ha terminado diciendo.