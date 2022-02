El callejón sin salida de Kiko Rivera tras la gran polémica

Kiko Rivera atraviesa un momento familiar muy complicado desde hace más de un año. Primero fue el distanciamiento con su madre, Isabel Pantoja tras la polémica entrevista que concedió en Sábado Deluxe en octubre de 2020, después el DJ ha cortado su relación tanto con su hermana, Isa Pantoja y como con su prima Anabel. Eran inseparables, pero eso forma ya parte del pasado porque Kiko está viviendo una nueva etapa de su vida. El hijo de la tonadillera ha declarado en varias ocasiones que su “única” familia son sus hijas y su mujer y que no quiere saber nada más del resto de personas que un día ocuparon un importante lugar en su corazón.

La boda de Anabel Pantoja fue el detonante para que “los primos” tomaran caminos separados y parece, que por el momento no hay ningún tipo de esperanza en que entierren el hacha de guerra. Al menos así lo dejaba claro el DJ en su última entrevista. El pasado miércoles el marido de Irene Rosales se convertía en el protagonista de la portada de la revista Lecturas. Sus impactantes declaraciones sobre uno de los episodios más turbulentos en la vida de su hermana han provocado una vorágine de reacciones. La última la del formato de Secret Story donde iba a intervenir la noche del miércoles. No pudo ser.

“Llevamos desde el domingo anunciado que Kiko Rivera entraba hoy en la casa. Sus declaraciones en una revista han sido polémicas y tanto la productora como Mediaset han decidido cancelar su visita”, explicaba Carlos Sobera a los telespectadores. Hecho que no ha extrañado, ya que unas horas antes Kiko Hernández contaba en Sálvame que las palabras de Kiko Rivera iban a tener «consecuencias».

El colaborador asegura que las declaraciones que ha dado a la citada publicación iban a afectar a «su persona, a su profesión, a sus trabajos. Al ver el revuelo que se ha generado, Hernández se puso en contacto con el cantante para saber cómo se encuentra. «El mensaje de Kiko Rivera es que Kiko se encuentra en Sevilla. Le he dicho que me parecía muy heavy el tema de la entrevista y él me ha dicho que seguramente la mejor opción sería la de lanzar un comunicado pidiendo disculpas por algunas cosas que se han podido malinterpretar de la exclusiva. Kiko Rivera se arrepiente en cierta forma de algunos comentarios que se han hecho en esa revista y seguramente digo yo que pedirá disculpas a su hermana», ha dado a conocer el tertuliano.

Kiko Rivera aseguraba en la revista que vivió un momento muy complicado cuando Isa Pantoja intentó suicidarse. “Una noche me llama mi madre desesperada. Que no puedo más con la niñita. Cuando llego a Cantora desde Sevilla, poco después de haber nacido mi primer hijo me encuentro con mi hermana en el cuarto de baño intentando cortarse las venas. Y el que la cogió y le quitó lo que tenía en la mano fui yo. Y acto seguido, veo cómo mi madre le fue a dar una torta. Y mi hermana amenazó con denunciarla, así que la torta se la di yo”, cuenta Kiko.

Al salir a la luz este detalle privado de la vida de Isa Pantoja, la colaboradora de El programa de Ana Rosa se encuentra completamente destrozada. Me dice que se encuentra mal, ha roto a llorar, descuadrada, tenia exámenes y no sabe si se va a poder presentar…», explicaba su compañero de espacio Antonio Rossi.