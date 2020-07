El cambio radical de Anaju en su momento más crítico tras OT 2020

Anaju, finalista inesperada por el jurado

La familia de Anaju no dejó en buen lugar al jurado mientras ella buscaba el pase a la final. Insistieron al público porque daban por hecho, tras lo visto en galas previas, que no le iban a dar el pase a la final. No fue así, su última balada embaucó a todos y terminaron por darle ese privilegio. Después también recibió el apoyo del público, ya que superó a Hugo en las votaciones. Al principio no era de las favoritas, pero está claro que con el transcurso de las semanas y su trabajo se ha ganado la confianza de todos y está dispuesta a triunfar. Aunque ahora afronta un asunto vital.