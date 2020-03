El cariñoso comentario de María Teresa Campos a Ana Rosa Quintana: «Te quiero, te respeto y te admiro»

Con motivo del 30 aniversario de Telecinco, María Teresa Campos ha visitado ‘El programa de Ana Rosa’ para recordar los inicios de la televisión y de su carrera profesional en Telecinco. Un momento histórico como este, en el que las dos grandes presentadoras de la cadena se reunían, ha causado que la madre de Terelu se emocionase y quisiese dedicarle unas palabras de agradecimiento a la que fue su compañera.

Ana Rosa y María Teresa| Foto: Telecinco.es

«Ana, te quiero, te respeto, te admiro. Te agradezco que me hayas llamado», le decía la expresentadora a lo que Ana Rosa Quintana no podía nada más que agradecerle su visita y decirle que ella también la admiraba: «Yo sí que te admiro a ti Teresa, ya lo sabes. Todos hemos aprendido de ti», le aseguraba la presentadora.

Durante la entrevista que dio en el programa, María Teresa Campos ha recordado cómo fueron sus inicios en la televisión y también sus momentos más duros. Ana Rosa Quintana le ha preguntado si recuerda su primer día de trabajo, a lo que la expresentadora le ha confesado que recuerda más sus últimos días en Televisión Española y Telecinco.

María Teresa en ‘El Programa de Ana Rosa’ | Foto: Telecinco.es

Sobre si tiene pensado volver al mundo de la televisión, Campos no deja nada claro: «Mientras que los proyectos no se firmen no son nada, tengo propuestas que me gustan, esta es una semana importante para eso. Llega un momento en que uno está para retirarse o hacer lo que le gusta, yo no me retiro a pesar de mi edad porque me llena mucho la vida tener algo que hacer. Me veo sentada en un sillón y si no tengo nada que hacer me llega el coronavirus», dijo de forma burlona la matriarca del clan Campos.

«Aún no he cerrado el ciclo»

Pero esto no fue todo lo que dijo la expresentadora y es que cuando le preguntó Ana Rosa Quintana como se encontraba en estos momentos la madre de Terelu se sinceró completamente: «Ahora me encuentro en una situación rara, todavía no he cerrado el ciclo y no consigo entender por qué me ha pasado esto«, aseguró.