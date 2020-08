El cariñoso mensaje de Clara Lago a Dani Rovira tras superar su enfermedad: «Gracias por dejarme acompañarte»

Dani Rovira ha anunciado con toda la felicidad del mundo que ha dado un paso más en su enfermedad, que ha superado el cáncer tras una lucha en la que ha crecido mucho como persona. El actor publicaba una imagen en su cuenta de Instagram para dar esta maravillosa noticia a todos sus seguidores y lo hacía saber a través de estas palabras: «Hoy es el primer di?a del resto de mi vida. ¡ESTOY CURADO! Todo acaba y todo empieza hoy. 6 meses de subida a una de las montan?as ma?s duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegue? a la cima y, creedme, las vistas desde aqui? son preciosas y reveladoras. Nunca terminare? de agradecer a todas las personas (familia, personal sanitario, amigos, conocidos y desconocidos) que, de una manera u otra, han aliviado y ayudado en mi subida a esta gran escarpada. El ser humano es, de rai?z, maravilloso y he podido comprobarlo«.

Y es en este párrafo en el que claramente se refiere a Clara Lago, aunque no la menciona, para darle las gracias por haber estado a su lado en este recorrido: «Gracias, compan?era, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme…». Por último concluye de la siguiente manera: «Va por todos los que siguen subiendo cordilleras, y por todos los que, a pesar de darlo todo, no lo consiguieron. Estoy enamorado de la vida. No soy mejor que nadie pero, de lo que estoy seguro es de que el Dani que ha llegado a la cima, es infinitamente mejor que el que hace un an?o andurreaba por llanuras sin importancia. Y va por ti, querido amigo, he?roe y profeta. Gracias por guiarme, Pablo. Tu mensaje y tu lucha sigue ma?s presente que nunca. #siemprefuerte».

Rápido ha llegado la respuesta de Clara Lago, que ha compartido una imagen del actor en su cuenta de Instagram y le ha dedicado unas palabras en las que se aprecia el cariño y el orgullo que siente por él. La actriz ha escrito: «Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles. Nunca dudé de que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje por el camino. Gracias por dejarme acompañarte, desde la cercanía y la distancia. Ha sido un regalo y un gran aprendizaje para mí también. La incondicionalidad tiene forma de ocho tumbao ? #siemprefuerte #oletúylamadrequeteparió».

Con estas palabras ha vuelto a quedar claro que pese a que su relación sentimental terminó hace tiempo, hay cosas que perdurarán para siempre. Su amor es incondicional y han demostrado que dicho amor puede adoptar muchas formas, cambiar, pero en su caso no ha desaparecido. Este camino tan duro e intenso ha sido recorrido en compañía de Lago, que ha estado al pie del cañón junto a Rovira.

Poco a poco volverá a sus rutinas

De momento ha terminado un proceso para que pueda volver poco a poco a sus rutinas, aunque el actor es consciente de las circunstancias ocasionadas por la pandemia del coronavirus. «A mediados de agosto, este mal sueño habrá acabado y podré retomar de nuevo ‘la normalidad’ si es que hay algo normal ya en este mundo», escribió poco antes de terminar el tratamiento.