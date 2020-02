El comentario de Anabel Pantoja que ha provocado un nuevo enfado en Chabelita Pantoja

Parece ser que los conflictos en la familia Pantoja nunca decaen, ya que una vez que el conflicto entre Kiko Rivera, Chabelita Pantoja e Irene Rosales se ha resuelto, o al menos ha habido un acercamiento, ahora ha sido Anabel Pantoja quien ha hecho un comentario dentro del concurso ‘El tiempo del descuento’ que muy bien no le ha sentado a la hija de Isabel Pantoja.

Anabel Pantoja en ‘ETDD’/Foto: telecinco.es

Y es que este malestar se ha generado después de que Dinio pusiera en una tesitura a Anabel Pantoja preguntándole que si ella se encuentra dos puertas y sabe que detrás de cada una están Omar Montes y Asraf Beno cuál elegiría. La colaboradora de ‘Sálvame’ sin pensárselo dos veces ha contestado que escogería la de Omar Montes.

Por lo que Chabelita Pantoja al ser preguntada por esto a la prensa ha mostrado su descontento con este comentario y ha respondido: «Cuando ella salga pues hablando con ella y diciéndole que hay ciertas cosas que no me gustan y que tiene que respetar y tal lo entenderá«. Pero esto no es todo, ya que Dulce también ha comentado el comportamiento de la sobrina de Isabel Pantoja en el concurso diciendo que no dice más que tonterías.

Chabelita Pantoja hablando del comentario de su prima/Foto:telecinco.es

Lo cierto es que a pesar de que Asraf Beno no ha caído muy bien dentro del clan Pantoja, su pareja lo está defendiendo a capa y espada. Además, a esto se le añade la complicidad que varios miembros de la familia entre los que se encuentran Kiko Rivera e Isabel Pantoja tienen con su expareja, Omar Montes, hecho por el que en muchas celebraciones la joven ha preferido no asistir antes que coincidir con él.

¿Invitará Kiko Rivera a Chabelita para la fiesta de su cumpleaños?

Por lo que esta situación puede volver a provocar un nuevo cisma familiar que puede desembocar en una nueva crisis en la familia Pantoja. De momento, Chabelita Pantoja se ha mostrado conciliadora y sobre el hecho de que su hermano le invitara a la celebración de su cumpleaños la joven no ha puesto trabas de por medio y ha contestado que si coinciden en el mismo sitio ella irá.