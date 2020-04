El contundente mensaje de Adara a su madre Elena en ‘Supervivientes 2020’: «No entres en guerra con Hugo»

Este martes 7 de abril los concursantes de ‘Supervivientes 2020’ han recibido llamadas de un familiar. Aunque han tenido que jugar al teléfono estropeado porque cada uno de ellos habló con el familiar de otro y transmitirles el mensaje. Y tras una bronca en su reencuentro, Elena ha tenido que hablar con la madre de José Antonio Avilés y este ha hablado con Adara, hija de su compañera.

Adara habló con la madre de José Antonio Avilés | Foto: Telecinco.es

La primera en descubrir este trueque fue Elena, quien lo primero que escuchó de parte de la madre de su compañero han sido elogios para ella: «Eres una gran concursante, tienes mucha fuerza«, y no dudó en intentar poner paz entre ellos dos: «Espero que consigas entender a José Antonio y podáis ser de verdad buenos concursantes«. Tras esto, le dedicó unas bonitas palabras a su hijo a través de la voz de su compañera: «Estamos todos bien, a tope con él. ¡Se está quedando como un figurín! Estamos muy orgullosos de él».

Tras esta, fue Adara la que se puso al teléfono con José Antonio Avilés. La que fue ganadora de ‘GH VIP 7’ aseguró estar muy nerviosa pero empezó mandado un mensaje de apoyo a su madre: «Estamos todos muy bien, que la quiero muchísimo, que estoy súper orgullosa de ella y que no se deje pisar por nadie«. Elena preguntó rápidamente por su otro hijo y Adara reconoció que está muy bien y que no está haciendo fiesta como ella se temía.

PJosé Antonio Avilés habló con Adara, hija de Elena | Foto: Telecinco.es

Adara no desaprovechó la ocasión para dejarle un importante mensaje sobre cómo debe de actuar con Hugo en la isla ante la posibilidad de que pueda haber algún encontronazo entre ellos: «Dile que no entre en guerra con Hugo y que piense en lo que tiene en común«, hacía referencia a su hijo, Martín. «Lo prometo», le respondía Elena.

La desafortunada frase de Adara

Tras esto, la que fue concursante de ‘El tiempo del descuento‘ quiso hablar directamente con José Antonio Avilés pero sus palabras no fueron tan amables como las de que tuvo su madre con Elena: «Pórtate un poquito mejor con mi madre«, un reproche que rápidamente fue recriminado por Carlos Lozano desde plató: «Eso no estaba previsto en tu llamada con José Antonio«. Adara reconoció el error y colgó. Posteriormente el presentador, ante las críticas de los colaboradores, no dudó en reconocer que «está pasando unos días complicados» y por ello no había actuado de la mejor manera posible.