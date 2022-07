El cumpleaños más amargo de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja ha celebrado su cumpleaños en Supervivientes. Yulen y su madre parecen seguir a la gresca.

Anabel Pantoja ha celebrado su cumpleaños en Supervivientes. Yulen y su madre parecen seguir a la gresca. De hecho, Mercedes Bernal, su madre, ha apostado por dejar de lado ese tono de monja recalcitrante tan habitual para pasar a la acción.

Y lo ha hecho en sus redes sociales y comentando la jugada muy a su estilo. El rapapolvo a Yulen y el apoyo a quien puede ser campeona de Supervivientes, de ser así sería un pucherazo para la historia, van de la mano en su mensaje.

«Este cumpleaños quizás sea el que no me importe estar lejos de ti porque eso significa que a estas alturas sigues en la isla. Te has demostrado que con esfuerzo todo se consigue en esta vida. Para mi, a día de hoy ya eres mi CAMPEONA. Aunque no leerás estas palabras, te queda muy poquito para llegar hasta donde puedas así que sigue esforzándote MI GUERRERA» decía.

«Los que quedáis ya en la isla mereceréis ser ganadores, pero me gustaría que tu fueras MI GANADORA. Tu madre la que más y mejor TE QUIERE. FELIZ CUMPLEAÑOS, MI VIDA. OJALÁ RECIBAS EL MEJOR REGALO DE CUMPLE LLEGANDO A LA FINAL (sic)» añadía.

Así las cosas la frase al enemigo ni agua, y al yerno menos, parece tomar todo su significado. Ya veremos en qué queda todo esto de aquí a unos días. Esperamos tu opinión al respecto. Seguro que tienes algo que comentar con nuestros lectores. Participa en esta tu web de información rosa.

