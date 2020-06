El dardo de Oriana contra Fani y Christofer tras verles desatar la pasión bajo las sábanas en ‘La casa fuerte’

La vida en ‘La casa fuerte’ está teniendo sus altibajos y ya quedan pocos por no haber protagonizado una discusión. Las parejas que han decidido participar en el reality están teniendo también sus desencuentros y eso es lo que les ha sucedido a Fani y Christofer. Durante una de las pruebas para ganar 1.000 euros, era el concursante el que tomó la decisión de la prueba sin consultar con Fani y esto le molestó bastante.

«Te vas sin antes hablarlo», le decía la concursante, a lo que él respondía: «Que te calles anda», palabras que molestaron muchísimo a Fani quien no dudó en decir: «A mí no me vuelvas a hablar así delante de las cámaras». Christofer no se achantaba y le espetaba: «Que eres muy pesada». Tras esto, la discusión continuó en privado y Fani le echó en cara querer hacerse el chulo: «Que me dejes hablar, que te dejes de hacer el chulo y de dar una imagen que no es la tuya».

Fani y Christofer en su noche de pasión | Foto: telecinco.es

«Que no me tienes que decir esas cosas que soy tu futura mujer. Yo te lo digo en privado, no delante de la gente. Es respeto a tu mujer. Te las intentas dar de chulo cuando no es así», le decía Fani llorando. Por su parte, Christofer le decía que estas discusiones también las tenían en privado y que no pasaba nada. Sin embargo, la concursante decidió pedirle perdón y terminaron reconciliándose por todo lo alto.

Bajo las sábanas pero sin librarse del dardazo

Fani contaba en la gala que para reconciliarse le preparó una cena bonita y, luego, se pudieron ver las imágenes de la noche en la que pareja decidió dar rienda suelta bajo las sábanas con mucha pasión. A pesar de ser un momento bonito, Oriana no dudó en lanzar un dardo bastante puñetero cuando Jorge Javier Vázquez le dijo que si no le daba envidia por el simple hecho de que estaban en una cama y en una habitación, no como ella con Iván en el porche de la casa.

Oriana carga contra Fani y Christofer | Foto: telecinco.es

«Me estaba dando mogollón de envidia, sobre todo porque me estaba acordando de la imagen de Fani y Rubén en otra cama. Una envidia, te prometo…», decía cargada de ironía. «Ella en realidad me ama y quisiera ser yo, por eso está obsesionada con todo lo que hago. Se tiene que ubicar un poco», respondía Fani, a lo que la extronista añadía: «Pobrecita si crees que quiero ser como tú, que asco». Además, llamaba pelele a Christofer y este saltaba diciéndole: «Mira chica, eres un ridícula».