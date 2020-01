El dardo de Rocío Flores a Sofía Suescun: «No necesito estar aquí para que hablen de mí»

Sofía Suescun y Rocío Flores han protagonizado un nuevo enfrentamiento en ‘El Tiempo del Descuento’. A raíz de la pelea entre la ganadora de ‘GH 16’ y Diego Matamoros donde hablaban del comportamiento entre Estela Grande y Kiko Jiménez dentro de la casa: «Creo que quien tiene que ser clara es Estela y que no me caiga a mi la mierda… que no me lo merezco», comenzaba diciendo Diego Matamoros al respecto.

La exgran hermana, por su parte, le recriminaba que no dejase tener amigos a Estela Grande: «La pobre no puede ni decir lo que siente», le decía metiendo cizaña. En este momento ha sido cuando Rocío Flores no ha sabido callarse y le ha lanzado un dardo envenenado: «Tú haces lo mismo con Kiko Jiménez en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ que le dejaste en directo«, le soltaba sin pelos en la lengua la hija de Rocío Carrasco haciendo enfadar a Sofía Suescun. Cuando la ganadora de ‘GH 16’ le decía que estaba ‘reventada’, Rocío Flores le lanzaba uno de los mayores ataques que dejaban a Sofía Suescun sin palabras: «A mi no me hace falta estar aquí para que ahí se hable de mí. A ti sí. Eres ridícula«, zanjaba el tema Flores riéndose por lo que le había llamado sin ningún sentido la exgran hermana.

Antonio David contando la historia del pañuelo en ‘El Tiempo del Descuento’|Foto: telecinco.es

Por otro lado, Antonio David Flores, antes de ser expulsado de ‘El Tiempo del Descuento’ le contaba a Maestro Joao la odisea que vivió su hija para poder recuperar el pañuelo de Rocío Jurado y que el vidente le había regalado. Rocío Flores no tenía ningún objeto personal de su abuela, lo que le tocó el corazón a Joao y que sin dudarlo, le regaló un pañuelo. Rocío Flores, ahora no se separa del pañuelo y cuando iba en AVE hasta Madrid se lo dejó dentro: «¡No me digas que lo ha perdido!«, se alarmaba Joao al escuchar el principio de la historia y sin querer escuchar el final para no disgustarse.

El bonito desenlace

«Removió cielo y tierra para que le dejasen entrar de nuevo en el AVE pero no lo encontró. Una señora de la limpieza le dijo que si quería mirar dentro de los cubos de basura por si acaso. Ella sin dudarlo se metió dentro. ¡Ahí estaba la cajita con el pañuelo!», terminó de contar la historia haciendo que el vidente rompiese a aplaudir y descargase la tensión acumulada. «Me dijo: ‘Dile que le estoy muy agradecida y quiero que le digas que ese pañuelo estaba predestinado a que lo tuviera su nieta‘. No sabes el regalo que nos has hecho», terminaba de contar la historia el primer expulsado de ‘El Tiempo del Descuento’.