El desafortunado comentario de Samantha (‘OT 2020’) sobre Marilia (‘OT 2018’): «Eres una seta»

Sin duda Samantha es una de las concursantes revelación dentro de la academia de ‘OT 2020‘. La alicantina rápidamente perdió la vergüenza delante de las cámaras y protagonizó divertidos momentos en plantó durante las entrevistas con Roberto Leal. Se atrevió incluso a juzgar a los jueces del talent show. Pero también dentro de la academia dejó grandes momentos para el recuerdo (y memes para Twitter) como por ejemplo cuando Carlos Right, su gran amor platónico, visitó la academia y las caras de la concursante mientras hablaba eran dignas de enmarcar. Pero parece que no todas la gracias que la concursante hace en el programa son del gusto de todo el mundo y la última ha enfadado mucho a los seguidores del talent.

Algunos de los triunfitos se encontraban en el comedor merendado cuando se pusieron a hablar de actuaciones históricas de todas las ediciones de ‘Operación Triunfo’. Fue entonces cuando Nía preguntó si en alguna ocasión algún concursante había bajado del techo durante una actuación a lo que Anajú le respondió que creía que Marilia, concursante de la pasada edición de ‘OT 2018’. Ante esta afirmación, Samantha no tardó en responder con su características naturalidad, aunque en esta ocasión le jugó una mala pasada.

«Marilia que va a bajar colgada del techo si es una seta«, una respuesta que generó la risa entre sus compañeros. Posteriormente se dirigió directamente a la propia exconcursante por si lo estaba viendo: «Lo siento Marilia, no te conozco, pero eres una seta«. La alicantina intentó quitarle gravedad a sus palabras al ver la reacción de sus compañeros: «Flavio, tú también eres una seta y no es malo». Fue Nía la que salió en defensa de la también canaria afirmando que ella la conocía y que no era «una seta». Pero Samantha seguía justificando que ese calificativo no tenía que ser algo malo: «Gèrard a veces también es una seta».

Estuviese Marilia o no viendo el canal 24 horas en ese momento, el vídeo de este momento rápidamente se vitalizó y los concursantes empezaron a cargar contra Samantha por su duras palabras: «Yo no sé de qué os sorprendéis con Samantha llamando seta a Marilia. Es lo que pasa cuando se le da bola a una personalidad narcisista. Obviamente se creerá superior a todo ser viviente, pero lleva haciendo eso todo el puto concurso, ahora os dais cuenta«, era una de las reacciones al vídeo.

Una semana complicada para Samantha

Parece que esta semana o está siendo la mejor para Samantha dentro de ‘OT 2020’. La alicantina sufrió un accidente con uno de sus compañeros, Jesús, durante una de las clases grupales de interpretación. Los triunfitos choraron sus rodillas y la joven no salió bien parada. A consecuencia de esto acabó con la rodilla inmovilizada y apareciendo en la gala 8 de concurso en silla de ruedas sin poder realizar ni la coreografía de su actuación ni la canción grupal, mostrándose muy triste durante el programa. Ahora, ya de vuelta en la academia parece llevar con mejor su vida sobre ruedas.