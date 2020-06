El descuido de Anabel Pantoja en ‘La última cena’: enseña un pezón en pleno directo

Cada semana en ‘La última cena’ se viven momentos para el recuerdo en televisión, puesto que se han juntado todos los colaboradores de ‘Sálvame’ y el surrealismo más puro y duro, tanto en la cocina como durante la cena. En esta ocasión en la que Marta López y Kiko Hernández se ponían en los fogones, no podía ser menos, pero una de las grande protagonistas de la noche ha sido Anabel Pantoja.

La colaboradora llegaba espectacular con un vestido corto negro, escotado y vaporoso en las mangas que le sentaba de maravilla, pero con lo que no contaba la sobrina de Isabel Pantoja era con que se le fuera a escapar algo que ella no quería. Jorge Javier Vázquez anunciaba que había habido un percance en directo y comenzaba a preguntar a sus compañeras de cena si alguna tendría algún problema en que se la hubiera salido un pezón y lo emitieran.

El pezón al aire de Anabel Pantoja | Foto: telecinco.es

Todas dijeron que no y María Patiño aportó algo más: «A mí los pezones muy grandes no me gustan. La areola tiene que ser pequeña», a lo que Anabel Pantoja, bastante indignada decía: «A mí me gustan los pezones de todos los tamaños porque están para lamerlos y para dar leche». Tras esto, el presentador anunciaba que era Anabel Pantoja la cazada por las cámaras y emitían las imágenes en las que en un descuido a la colaboradora se le salía un pecho del vestido y se quedaba al aire un pezón.

La comedia está servida

A Anabel Pantoja no le hizo ni pizca de gracia que emitieran el vídeo en directo: «A mí sinceramente que retuiteen esto ha sido en Twitter… pero el director coge y lo pone. Que me parece divertido y gracioso pero creo que es más importante que mis compañeros llevan cocinando cinco horas que ver mi pezón». Jorge Javier le preguntaba si estaba cuestionando la escaleta del programa en tono de humor y ella respondía: «Estoy cuestionando que eso es parte de mi intimidad. Me estaba retirando para ponerme la servilleta y no me he dado cuenta».

Anabel Pantoja, enfadada en el baño | Foto: telecinco.es

Tras esto, la colaboradora hacía uso del cuarto de baño/confesionario para hablar con Nuria Marían y desahogarse sobre la situación: «No me quiero ni sentar en la mesa. Si lo ha visto mi tía estará enfadada. Ha sido un accidente pero tenía que haberme puesto un imperdible». Mientras, en plató, Kiko Matamoros aseguraba: «Anabel se ha sacado la teta aposta. Patiño le ha avisado de que eso iba a pasar».