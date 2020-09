El desgarrador testimonio de María Patiño sobre la muerte de su padre: «Me esperó más de 24 horas»

Después de haber pasado el verano más duro de su vida tras haber perdido en los últimos meses a su madre, su marido Antonio Juan Vidal y la madre de este, su suegra, Paz Padilla se ha sentado en ‘Sábado Deluxe’ para contar cómo afronta su nueva y durísima vida. A raíz de eso María Patiño ha recordado en ‘Socialité’ cómo fue la muerte de su padre.

«Yo quiero contar algo. Recuerdo que cuando a mi padre le quedaban 24 horas de vida, yo tenía que grabar un programa aquí en Madrid. Yo estaba con mi padre en Sevilla y me dijo ‘vete, que yo te espero’«, ha comenzado a explicar la presentadora no pudiendo evitar comenzar a emocionarse.

María Patiño contando lo que vivió con la muerte de su padre / Telecinco.es

«Yo vine aquí a Madrid, grabé el programa, perdí un AVE adrede porque sabía que la llegada iba a ser la despedida. Cogí un AVE al día siguiente y cuando llegué al hospital, me cogió de la mano y se fue«, ha comenzado explicando Patiño.

María Patiño vio a Paz Padilla horas antes de su ‘Deluxe’

Para ella ese esfuerzo de su padre no lo olvidará nunca y siempre se lo agradecerá: «Es impresionante la capacidad. Mi padre me esperó más de 24 horas para irse. Es una escena dura pero me pareció un acto de bondad por parte de mi padre el protemerme ‘hasta que tú no vuelvas, yo no me voy'».

María Patiño recuerda cómo su padre le esperó / Telecinco.es

Además María Patiño ha querido contar que se encontró con Paz Padilla por los pasillos de Telecinco antes de la entrevista en el ‘Deluxe’ y, después de darle un abrazo por la espalda, su compañera «con mucha entereza me repetía ‘estoy bien, estoy bien’. Ella venía con una misión, compartir algo que ‘a mí me ha venido bien, quiero compartirlo por si puede ayudar‘».