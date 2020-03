El Dioni confiesa su fobia más extraña en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’

El tercer programa de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition‘ con Víctor Sandoval, Bibiana Fernández, El Dioni y Carmen Borrego ha tenido como anfitrión al mediático expresidiario, que ha mostrado sus mejores dotes culinarias para sorprender a sus invitados. Al menos lo ha intentado y ha tenido incluso éxito.

El Dioni en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ | Foto: Telecinco.es

Antes de que llegaran los famosos comensales ha comentado algunos datos sobre sí mismo, algunos realmente sorprendentes: «Mi debilidad son los ancianos y los niños, me gusta ayudar a la gente más débil». Lo más curioso es cuando ha señalado cuál es su fobia, o al menos será su fobia culinaria: «Tengo fobia a comer pizzas».

No han sido los únicos comentarios de El Dioni, que se hizo famoso al robar un furgón lleno de dinero en 1989 y marcharse a Brasil, donde vivió la buena vida durante dos meses hasta que detenido. En 1995 salió de la cárcel.

El Dioni preparando la cena en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ | Foto: Telecinco.es

En relación al robo comentó: «Estoy jubilado de robar. Cuando la gente me pregunta sobre el furgón me siento bien, todos me dicen que si hay una próxima vez, vienen conmigo. Me arrepiento de haberlo hecho tan mal, me tenía que haber llevado más. Me siento el menos hijoputa de los que han robado».

Una sopa de mucho éxito

En cuanto a la cena, comentó cuándo había aprendido a cocinar: «Aprendí a cocinar cuando me divorcié porque solo comía sopas de sobra». Por ello les ofreció una sopa de marisco que tuvo mucho éxito, aunque como era de esperar, no gustó a Víctor Sandoval. También les puso un solomillo y un postre a base de helado y cava.