El Dioni en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’: «Me arrepiento de no haber robado más para haber comprado al juez»

El Dioni fue el anfitrión en el tercer programa de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition‘ que compartió con Víctor Sandoval, Bibiana Fernández y Carmen Borrego. Después de ver la poca maña del colaborador con la cocina, y de cómo la actriz lo intentó a nivel culinario y fue una buena anfitriona, faltaba por comprobar cómo se manejaba el expresidiario con sus invitados en su casa del barrio madrileño de Moratalaz.

El Dioni preparando la cena en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ | Foto: Telecinco.es

Era su noche, y se convirtió en protagonista salvo por los intentos de Víctor Sandoval por tener sus momentos. Cuando cocinaba, comentó que le gusta ayudar a la gente más débil y que tiene fobia a comer pizzas. También que aprendió a cocinar cuando se divorció porque se cansó de comer sopas de sobre, y sobre todo hizo comentarios sobre el robo por el que saltó a la fama.

El Dioni se hizo famoso por robar una furgoneta con 248 millones de pesetas en 1989. Se marchó a Brasil, donde durante dos meses se pegó la gran vida hasta que fue detenido por las autoridades del país sudamericano. Fue enviado de vuelta a España, donde cumplió condena hasta 1995. Nunca apareció todo el dinero.

El Dioni durante la cena en su casa con Carmen Borrego, Víctor Sandoval y Bibiana Fernández | Foto: Telecinco.es

De dónde puede estar el dinero que nunca apareció no quiso hablar, pero sí de todo lo demás: «Me arrepiento de haberlo hecho tan mal, me tenía que haber llevado más. Me siento el menos hijoputa de los que han robado. Yo robé el furgón porque tenía que darle un escarmiento a los políticos y los empresarios», señaló El Dioni, que añadió: «Me arrepiento de no haberme llevado más dinero para haber podido comprar al juez».

Los caprichos de El Dioni

De los 248 millones de pesetas que se llevó, se gastó 40: «El resto deberían estar en mi bolsillo, pero no están». Además, comentó que lo primero que compró con el dinero robado fue una lata de caviar beluga y que aprovechando el botín hizo «un trío con cuatro mujeres y un travesti». Además, llegó a gastarse 40.000 pesetas en una noche (240 euros), teniendo en cuenta que eran 40.000 pesetas de las de 1989.