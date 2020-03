El discurso del Rey Felipe por el coronavirus: «Tenemos que resistir y que aguantar»

El Rey debe dirigirse a la ciudadanía no solo en los tradicionales discursos navideños, sino cuando se producen situaciones excepcionales. Ocurrió el 3 de octubre de 2017 tras el referéndum ilegal de Catalunya y ha vuelto a ocurrir con motivo del estado de alarma decretado en España el sábado 14 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Los días pasaban y la Corona callaba, hasta que el martes 17 de marzo se anunció que el Jefe del Estado ofrecería un discurso a la Nación a las 21:00 horas del 18 de marzo de 2020. Y así ha sido.

¿Dónde había estado el Rey hasta entonces? Su última aparición pública tuvo lugar el 11 de marzo con motivo de su viaje a París con la Reina Letizia. Su agenda en España había sido cancelada parcialmente en un primer momento y en su totalidad cuando la crisis del COVID-19 fue a más. Debido al contacto estrecho de la Reina con la Ministra de Igualdad, Irene Montero, que dio positivo, Don Felipe y Doña Letizia se sometieron a la prueba, que dio negativo en ambos casos. Desde entonces ha permanecido en aislamiento, aunque siguiendo puntualmente lo que estaba ocurriendo a través del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Precisamente con él y con el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus se reunió en La Zarzuela horas antes de su discurso.

El momento no podía ser más funesto para la Casa Real, que tres días antes del discurso de Felipe VI envió un comunicado para anunciar la renuncia (a futuro, no cabe otra opción) del Monarca a la herencia que le correspondiera del Rey Juan Carlos, además de retirarle su asignación. El motivo es la presencia de Don Felipe como beneficiario de las Fundaciones Lucum y Zagatka por deseo de Juan Carlos I, algo que el Monarca no pidió y de lo que se desvincula responsabilizando a su denostado padre. Este escándalo no va a pasar sin hacer ruido pese a la crisis del coronavirus, de hecho, mientras comenzaba su discurso a las 21:00 horas, en toda España se había convocado una cacerolada para instar a que el Rey Juan Carlos done a la sanidad pública los 100 millones de euros que recibió de Arabia Saudí y que han dado origen al escándalo. Felipe VI ha tenido que hablar sobre el coronavirus y esto es lo que ha dicho en su discurso a la Nación, donde no hay referencias a su padre.

«Todo el Estado, todas las Instituciones públicas, están volcadas en resolver esta crisis que constituye nuestra prioridad esencial y todos los españoles pueden sentirse protegidos. Estamos haciendo frente a una crisis nueva y distinta, sin precedentes, muy seria y grave, que pone en riesgo nuestra salud en cada rincón de España. Pero también, y de forma muy traumática, altera y condiciona nuestras costumbres y el desarrollo normal de nuestras vidas, el empleo y nuestras empresas, en definitiva, nuestro bienestar. Pero también es una crisis que estamos combatiendo y que vamos a vencer y a superar«, ha comenzado el Rey.

«Ante esta situación, lo primero que quiero hacer es enviar todo mi cariño y afecto, junto a la Reina y nuestras hijas, a tantas familias en toda España que desgraciadamente han sufrido la pérdida de alguno de sus seres queridos. También lo hacemos a todos los que estáis especialmente afectados, tanto en lo personal como en vuestro entorno, por este virus y sus consecuencias. A todos vosotros, mucha fuerza y mucho ánimo», ha proseguido.

«En segundo lugar, hoy es más de justicia que nunca dar las gracias a todas las personas, entidades y servicios públicos, sin excepción, que están ayudando y se están sacrificando por los demás. Y quiero personificar esa gratitud en uno de ellos: Sabíamos que tenemos un gran sistema sanitario y unos profesionales extraordinarios. A ellos quiero dirigirme ahora: tenéis nuestra mayor admiración y respeto, nuestro total apoyo. Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad, sois nuestra primera línea de defensa», ha señalado el Monarca.

Una llamada a la resistencia y a la solidaridad

«Este virus no nos vencerá. Al contrario. Nos va a hacer más fuertes como sociedad, una sociedad más comprometida, más solidaria, más unida. Una sociedad en pie frente a cualquier adversidad. Los que todos los días y a todas las horas del día, estáis cuidando a los afectados, curando a los enfermos, dando consuelo y esperanza a los que lo necesitan. Vuestra profesionalidad, entrega a los demás, vuestro coraje y sacrificio personal son un ejemplo inolvidable. Nunca os podremos agradecer bastante lo que estáis haciendo por vuestro país. No os puede sorprender que desde las casas de toda España se oiga un aplauso emocionante y sentido. Un aplauso sincero y justo, que estoy seguro que os reconforta y os anima».

«Hay momentos en la Historia de los pueblos en los que la realidad nos pone a prueba de una manera difícil, dolorosa y a veces extrema. Momentos en los que se ponen a prueba los valores de una sociedad y la capacidad misma de un Estado. Estoy seguro de que todos vamos a dar ejemplo, una vez más, de responsabilidad, de sentido del deber, de civismo y humanidad, de entrega y esfuerzo y, sobre todo, de solidaridad, especialmente con los más vulnerables, para que nadie pueda sentirse solo o desamparado».

Ahora debemos dejar de lado nuestras diferencias. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo: superar esta grave situación. Y tenemos que hacerlo juntos, entre todos, con serenidad y confianza, pero también con decisión y energía. Ahora tenemos que resistir, que aguantar y tenemos que adaptar nuestros modos de vida y nuestros comportamientos a las indicaciones de nuestras autoridades y a las recomendaciones de nuestros expertos para ganarle al virus. Todos debemos contribuir a ese esfuerzo colectivo con nuestras actitudes y nuestras acciones, por pequeñas que sean. Sé que es fácil decirlo, y también sé que no es nada fácil hacerlo en estas circunstancias: organizarse cada uno en su trabajo, en su casa, con su familia, o con sus hijos. Pero es lo que debemos hacer por el bien de todos. Porque todos y cada uno somos parte de la solución de esta crisis«, ha manifestado Felipe VI.

«Esta es una crisis temporal. Un paréntesis en nuestras vidas. Volveremos a la normalidad. Sin duda. Y lo haremos más temprano que tarde: si no bajamos la guardia, si todos unimos nuestras fuerzas y colaboramos desde nuestras respectivas responsabilidades. Recuperaremos la normalidad de nuestra convivencia, la vida en nuestras calles, en nuestros pueblos y ciudades; la economía, los puestos de trabajo, nuestras empresas, nuestros comercios, nuestros talleres… España recuperará su pulso, su vitalidad, su fuerza. A lo largo de los años hemos pasado por situaciones muy difíciles, muy graves, pero, como las anteriores, esta también la superaremos. Porque España es un gran país, un gran pueblo que no se rinde ante las dificultades. Este virus no nos vencerá. Al contrario. Nos va a hacer más fuertes como sociedad, una sociedad más comprometida, más solidaria, más unida. Una sociedad en pie frente a cualquier adversidad. Gracias a todos, ánimo y adelante«, ha finalizado el Rey.