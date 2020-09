El disgusto de la Reina Sofía y sus hermanos Constantino e Irene de Grecia por un acto vandálico en Grecia

La Reina Sofía se ha llevado un enorme disgusto que posiblemente sea todavía mayor que todo lo que ha tenido que digerir en tan complicado verano. Desde Grecia le han llegado una desagradable noticia que le ha llenado de dolor a ella y sus dos hermanos, Constantino e Irene de Grecia.

El Ministerio de Cultura de Grecia informó sobre el acto vandálico realizado en la tumba de los Reyes Pablo y Federica de Grecia, padres de Doña Sofía, que descansan en el Palacio de Tatoi, la que fue residencia de la Familia Real Griega hasta que tuvieron que marcharse al exilio en 1967.

La cruz colocada entre las tumbas del Rey Pablo y la Reina Federica fue derribada y partida en tres, una profanación que está siendo investigada. Ante la gravedad de los hechos, se ha anunciado que se iniciaron cuanto antes los trabajos de limpieza y de arreglo para que todo quede como estaba antes del acto vandálico.

Sad news from the Tatoi Royal Cemetery in Athens, burial place for the members of the Greek Royal Dynasty. The grave of King Paul and Queen Frederika of the Hellenes has been vandalized. The marble cross was broken in to three pieces. pic.twitter.com/AJ599SRTPt

? Andreas Megos (@AndreasMegos) September 2, 2020