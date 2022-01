El documental de Julián Muñoz, en directo: caso Malaya, Isabel Pantoja y reacciones en vivo

00:58 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Los colaboradores comentan la docu-serie en el plató junto al presentador, Joaquín Prat.



00:53 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Paloma García-Pelayo, asegura que Julián Muñoz sabía al final de las fases de la producción de la entrevista la dolencia que padece una de sus hijas, pero no dijo nada.



00:53 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| «El daño completo sí existe y el dolor profundo, también», se sincera Julián Muñoz.

00:50 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián Muñoz se emociona hablando de sus hijas y sus nietos.



00:39 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Termina el cuarto episodio.



00:35 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|»Cuando detienen a Isabel Pantoja estaba yo viendo la televisión en mi celda. Mi sentimiento fue de dolor, evidentemente. Lo primero que pensé fue a santo de qué y no lo entendía. Y me puse en huelga de hambre», narra Muñoz.



00:33 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| «Con el torero se quedó con los trajes y de lo mío se quedó con el coche», recuerda con dolor Muñoz sobre cuando su relación se tambaleaba.



00:32 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|Julián habla sobre su estado de salud mientras estaba en la cárcel. «Estuve muy mal, tenía de todo».



00:30 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| «Es el dolor más fuerte que he sentido y sigo sintiendo», dice Julián Muñoz sobre la detención de Mayte Zaldívar y la escena en la que sus hijas corren tras el coche en el que iba su madre detenida.

00:28 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|»Nos dimos un abrazo infinito y muchos llantos. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Llevaba yo cuatro o cinco meses y no había ido a verme nunca. Sí hubo relación.», cuenta Julián Muñoz.



00:27 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián habla sobre cómo fueron los momentos previos al vis a vis que tuvo con Isabel Pantoja. «Fue emocionante», explica.

00:26 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Mientras estuvo Julián Muñoz estaba en prisión, Isabel Pantoja se encerró durante un tiempo en Cantora.

00:23 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián Muñoz solo recibió dos visitas de Isabel Pantoja mientras estaba en prisión. También tuvo un vis a vis.



00:018 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|Arranca el cuarto episodio, El castigo.



00:017 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián ha revelado que rogó a Isabel Pantoja que no le dejara porque sino se pegaba un tiro.



00:02 'NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD'|

00:01 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|»Yo trabajaba para Isabel Pantoja. Se le ha olvidado», cuenta Julián.



00:00 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Cuando terminó su carrera en la política, Julián se convirtió en la mano derecha de Isabel Pantoja y la ayudó en su andadura en la industria de la música.



23:55 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián cree que Isabel le dejó de querer cuando se le acabó el dinero.

23:54 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| «Yo creo que no nos aportábamos mucho el uno al otro. Fue un calentón. Nunca se me pasó por la cabeza que mi destino final fuera con ella», cuenta Muñoz.



23:53 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|Julián Muñoz reconoce sus errores: «Me he portado mal. He sido un perro».



23:52 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián reconoce que tanto él como Isabel fueron maleducados con la prensa.

23:51 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián sobre el tener hijos con Isabel: «Si lo dije es porque lo sentía».



23:50 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| El momento más glorioso de la pareja. Habla Julián. «Recuerdo que un noche estabamos en la habitación e hicimos un papel como si nos hubieramos casado. No sé dónde estará ese papel ni me interesa», narra.



23:48 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|Julián Muñoz, comienza la tercera parte del documental: La plenitud.

23:30 'NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD'|

23:25 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| «Se habló para ver si ella se podía quedar embarazada, menos mal que no», explica Julián Muñoz sobre los deseos que tuvieron de ser padres cuando estuvieron juntos.

23:12 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| «Me quiero casar contigo. Al segundo me dijo que sí», cuenta Julián Muñoz.

23:11 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián explica que sí llegan a comprar la casa de La Pera e Isabel asegura que la paga ella porque la avala con su patrimonio.

23:10 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|Julián Muñoz habla sobre la casa que iban a comprar juntos.

23:09 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián: «Me lo pasé muy bien, lo tengo que decir».

23:08 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Imágenes de Isabel en el juicio.

23:06 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|Julián cuenta cómo fue el inicio de su relación con Isabel: «En el Rocío hicimos público que estabamos juntos».



23:05 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|»Yo no me acordaba de mis hijas, de mis nietos ni de nadie de la familia. Estaba como si tuviera una caja en la cabeza y solo veía a Isabel Pantoja con una obsesión tremenda por esa persona. Me olvidé de Mayte. Mis pensamientos eran 24 horas y esa obsesión acabó destruyéndome».



23:04 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián, se emociona. «Las conversaciones que tenía con ella eran declaraciones constantes».



23:03 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|Julián: «Me he sentido perdido».



23:02 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|23:02 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Su estancia en la cárcel. «Había veces que gastaba las cinco llamadas en un día y luego el resto de la semana me quedaba sin llamadas, eso era peor. La obsesión se convertía en algo enfermizo, incluso a veces algún funcionario me dejaba llamar cinco minutos. Después me subía a la celda y plasmaba porque necesitaba algún desahogo personal».



23:00 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|Julián Muñoz sobre su amor hacia Isabel Pantoja: «Otro día esperando su voz jutno a la garita de los funcionarios siempre acabo llorando. Me da igual que me vean llorar. Me ponía nervioso me ponía mal, estaba inquieto era el momento de la llamada. Yo quería hablar con Isabel Pantoja. Yo solo quiero saber dónde está cuando me llama. Me gusta imaginarmelo. Hoy hablaba conmigo desde el patio y llevaba su pijama. Se puede estar enamorado, pero no hasta este punto de escribir estas cosas».

22:53 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julian sobre Isabel y su ingreso en prisión: «Yo no soy el culpable de que ella fuera a la cárcel».

22:52 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Capítulo 2: Obsesión



22:47 'NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD'|



22:46 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián: «Debí de estar muy enamorado o poseído».



22:45 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián lee el escrito de Isabel: «Te imagino viniendo a la habitación y quitaándote tus cositas, duchándote. ¿Te guardarás el cuerpecito para mí?».

22:40 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián sobre Isabel: «Me decía soy la leche porque he conquistado a un personaje enorme. El corazón no se controla en ningún momento de la vida. El corazón tiene vida propia. Lo que más me gustó de Isabel Pantoja por esa aureola y no me dio tiempo a conocer ni me preocupé de conocer a la otra persona. Nunca me paré en pensar qué clase de persona era. Ahora que ha pasado el tiempo que es fría y calculadora. No da puntada sin hilo».



22:38 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián habla sobre su romance. «Me dijeron que se iba a América de gira. Y dije que cuánto la pagaban y yo se lo pagué para que no se fuera. Mandé a una persona de mi confianza para que le diera diera el dinero. Unos 30.000 euros».

22:37 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián habla de su romance a escondidas con la tonadillera y de cómo esquiva a la prensa. «Yo no iba debajo de la manta, iba en el maletero».

22:36 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián: «Aquello fue absurdo y me creia que tenia derecho a todo. La endiosé. Tuve muy poca vergüenza para hacer esa rueda de prensa. Yo quería estar en el plato y en las tajadas. Quería estar con Isabel, pero no me quería separar. Tendría que haber sido más hombre. Cuando ha pasado el tiempo lo he reconocido, yo estaba con las dos»:

22:35 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Vídeo de archivo sobre una rueda de prensa en la que Julián Muñoz asegura que no se va a separar. »



22:34 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián: «Al principio mi relación era secreta».



22:33 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|»La regalé un Mercedes de dos plazas descapotable y se lo llevó a Sevilla».



22:32 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián Muñoz sobre Isabel Pantoja: «No he tenido acceso a sus cuentas».



22:30 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián habla de que se veía clandestinamente con Isabel Pantoja porque era un hombre casado.

22:27’NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián: «Isabel y yo ya teníamos una conexión. Después del día de Andalucía fuimos a comer todos y tuve poca vergüeza de que todo eso pasara. La propia Isabel Pantoja cogió a mi nieto en brazos. Entonces, era el rey del Mambo, hoy me arrepiento de ello. Me produce vergüeza y dolor. El culpable de todo era yo y Mayte no tenía nada que ver ni ninguna culpa e Isabel Pantoja estaba en el juego conmigo».



22:25’NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián Muñoz habla de Febrero de 2003: «Levantó la bancera de Andalucía. Fue una forma de compensar que no fue una imagen de Marbella».



22:23’NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|Muñoz, muy emocionado.



22:22’NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Narra Muñoz: «Después nos fuimos a cenar en julio de 1998. La traje a cantar a la plaza de toros de Marbella. Terminó el concierto y nos fuimos juntos».

22:21 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Julián Muñoz cuenta que conoció a Isabel en uno de sus conciertos.

22:20 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|Julián: «Mi desahogo era escribir en un papel porque no se lo podía contar más. Mi gitana me ha jurado que ha leído mis cartas y que me quiere con locura. Cuando me llama ‘Mi chiquitito’ me vuelvo loco. Me produce vergüeza el haber querido a una persona tanto»:



22:18 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Habla Julián sobre el escrito: «La quiero mucho y muero por ella. Me muero por tí gitanita no sabes lo que te amo. Ella también se acuerda de mí, dice que estoy muy delgado, quiere que coma. Yo escribí mucho en la cárcel porque yo estaba pensando siempre en lo mismo porque tenía obsesión por Isabel Pantoja».

22:17 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| «En la prisión te da tiempo a todo a pensar a leer. Es el momento de sacar algunas cosas que escribí, que francamente hace mucho que no las leo. ‘Por fin he podido hablar con Isabel’. Hablar con ella me mantenía con fuerza».

22:16 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Habla Julián Muñoz: «La sensación de miedo e incertidumbre. Estaba tan afectado y tan acojonado que ni si quiera me acuerdo de si dormí algo. Tardé en reaccionar. Estaba todo el día con lexatín, por eso estaba relajado todo el día, pero lo pasé muy mal».

22:17 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|Comienza El hechizo



22:16 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Paloma García-Pelayo: «Julián Muñoz ha pasado muchos años por la cárcelm pero la cárcel ha pasado por encima de él. Julián tiene problemas serios de salud que muchos han cuestionado. Él quería hacer este alegato por sus hijas. Hay mucho de personal en la terrible decisión el día que se fue de su casa. Vamos a ver de qué se arrepiente».

22:14 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’ | Habla Julián Muñoz. «Es hora de sacar algunas cosas que francamente que hace mucho que no las leo. Yo siempre estaba pensando siempre en lo mismo. Yo tenía una obsesión… siempre Isabel Pantoja. Siempre era la misma obsesión, por eso lo apuntaba en un papel».



22:12 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Comienza No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad.



22:10 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’|Habla Paloma García-Pelayo. Esta noche vamos a ver lo que queda de aquel alcalde poderoso, altivo que se creyó el sheriff de Marbella y vamos a encontrar a un Julián mucho más reflexivo y más envejecido.



22:08 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Habla Joaquín Prat, presentador del espacio.

22:00 ‘NO ES LA HORA DE LA VENGANZA, ES LA HORA DE LA VERDAD’| Arranca el documental de Julián Muñoz.

Sigue en directo la docuserie de Julián Muñoz en Telecinco. El ex alcalde de Marbella relatará su divorcio de Mayte Zaldívar, su romance con Isabel Pantoja y su ingreso en la cárcel tras el ‘Caso Malaya’. Esta entrevista, que tendrá varias entregas y un debate en plató, está dirigida por Paloma García-Pelayo.

La docuserie de Julián Muñoz, en directo

Julián Muñoz se ha convertido en el protagonista indiscutible de esta noche de viernes. El que fue pareja de Isabel Pantoja ha cogido el testigo de Rocío Carrasco y ha realizado su propio documental en el que narrará toda su historia. Una vida de idas y venidas en la que las luces y las sombras empañaron un futuro que nunca imaginó. Este relato llega después de que saliera a la luz que su hija Elia Muñoz padece cáncer, tal y como revelaron en Sálvame esta misma semana, por lo que el expolítico se encuentra en otro de los peores momentos de su vida. No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad comienza en escasos minutos y desde Look te vamos a contar el minuto a minuto. Dicho espacio cuenta on la participación directa de Paloma García-Pelayo, periodista encargada de la entrevista al que fuera alcalde de Marbella entre 2002 y 2003.