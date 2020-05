El dolor de Hugo Sierra en ‘Supervivientes 2020: de su distanciamiento con su hija Micaela a sus problemas con su hermano

Lara Álvarez llamó al Puente de las emociones a Hugo Sierra. El primer peldaño representa la culpa, el segundo el perdón, el tercero el arrepentimiento, mientras que el cuarto y último es el distanciamiento. Así, a modo de curva de la vida pero en versión ‘Supervivientes’, el uruguayo abrió su corazón como nunca.

Hugo Sierra en el Puente de las emociones de ‘Supervivientes 2020’ | Foto: Cuatro.com

«Me siento culpable por las dos veces que he fracasado teniendo hijos pequeños«, confesó el uruguayo, que lamentó haber roto con la madre de su hija Micaela y con Adara, madre de su hijo Martín. «Asumo la parte de culpa que he tenido. Micaela tiene 15 años y Martín, que tiene un año y unos meses. Me culpo de que no hayan funcionado las relaciones, más que nada con ellos dos porque los que sufren son los pequeños», señaló Hugo.

«No tengo mucha relación con Micaela. La separación no fue dramática. Discutía poco con su mamá. No hubo terceras personas. Dejar una niña con año y medio duele mucho», reveló el uruguayo. «Tengo miedo de que pase lo mismo con Martín. Haré de todo para que no suceda, porque hace tanto tiempo que tengo poca relación con Micaela, ese niño es todo para mí», manifestó.

Hugo Sierra habla de sus hijos en ‘Supervivientes 2020’ | Foto: Cuatro.com

En cuanto al perdón, fue para su hija Micaela: «Públicamente le pido perdón si en algún momento le fallé en algo o si le hice daño. Es muy difícil esto. La quiero muchísimo. El abrazo que le di cuando nos vimos la última vez, con eso me quedo. Son las pequeñas cosas con las que voy adelante. Nunca imaginé que me sucediera esto. Micaela es deportista y está becada en Miami. La última que la vi fue un minuto y medio en Budapest, estaba en una competición de natación. No quería desconcentrarla y no la avisé de que iba a ir, me conformaba con verla de lejos. Cuando nos encontramos por fin, nos dimos un abrazo».

Distanciado con su hermano

En cuanto al arrepentimiento, dijo que su madre no puede ser más grande como mujer y que siempre está ahí. Sin embargo, el arrepentimiento era para un amigo: «Por un problema estúpido me dejé de hablar con uno de mis mejores amigos y hace unos añitos le dio un infarto de golpe y no le vi nunca más«, desveló con dolor. En referencia al distanciamiento, ha habido un problema con su hermano que no quiso revelar y que le quería mucho.

Hugo Sierra confesó el distanciamiento con su hermano | Foto: Cuatro.com

En referencia a lo que dijo Hugo, su madre realizó unas matizaciones. El uruguayo tuvo un contacto frecuente con Micaela hasta que tenía 11 años. Comentó que la madre de Micaela formó otra familia y que la niña se distanció un poco de su padre. Señaló que la visita a Budapest fue en septiembre de 2019 y que lo que pasó entre los hermanos fue «por problemas por terceras personas que no están de acuerdo el pensamiento del uno con el otro, pero ellos lo arreglarán», finalizó la madre de Hugo.