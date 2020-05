El drama económico de Carmen Borrego por el coronavirus: problemas para ella, su marido y su hija Carmen Almoguera

Cuando empezó el confinamiento por el coronavirus, Carmen Borrego siguió acudiendo a su puesto como colaboradora de ‘Viva la vida’. Podría tener miedo, pero si no trabaja, no cobra, y necesita seguir facturando como de costumbre. Lamentablemente, se contagió y tuvo que aislarse en casa, donde lucha contra el coronavirus mientras recibe los cuidados de su marido, José Carlos Bernal.

Carmen Borrego en la boda de Belén Esteban

Los síntomas que ha tenido son fuertes dolores musculares y una gastroenteritis aguda, aunque lo peor es lo mal que lo ha pasado psicológicamente. La enfermedad ha ido remitiendo, pero ha vuelto a dar positivo en una segunda prueba y está desesperada: «Afortunadamente estoy bien. No he estado en una fase grave pero el aislamiento me mata. Llevo 17 días sin salir de la habitación y ya empiezo a volverme loca«, aseguró a Lecturas.

Su hija ha perdido su trabajo

Además de eso, se enfrenta a problemas económicos. Ha tenido que dejar de trabajar y no está ingresando nada. Su marido tampoco está facturando, y por si fuera poco, su hija Carmen Almoguera ha perdido su puesto de trabajo, tal y como confesó a la citada revista. Carmen Almoguera había fichado en 2019 por un despacho de abogados que al parecer no ha seguido contando con ella durante la emergencia sanitaria.

Carmen Borrego con su hija Carmen Almoguera en la presentación de la colección de joyas de Terelu Campos

«Si no trabajo, no facturo. José Carlos ahora no está facturando. A mi hija la han dejado en el paro. Y dices: ‘¿Otros 15 días?’. No me ha pillado en un buen momento económico. La preocupación cada vez es mayor, te produce mucha impotencia y ansiedad», señala muy afectada la colaboradora.

A todo ello se suma la preocupación por su madre, a la que ha tenido miedo de contagiar: «Nos daba mucha angustia que mi madre se fuera a su casa sola, empezaba la desescalada y pensé en ir con ella, pero nunca antes de hacerme el test. Me lo hice y me dio positivo. ¡Imagínate que le contagio a mi madre el virus! ¡Eso sí que no me lo hubiera perdonado jamás!», ha manifestado. María Teresa Campos permaneció confinada con Terelu Campos hasta que tuvieron que hacer mudanza y la colaboradora regresó a ‘Viva la vida’. La presentadora reveló que después de estar con Terelu se encuentra con su nieta Carmen y que está muy a gusto también con ella.