El duelo entre Terelu Campos y Amador Mohedano por Rocío Carrasco: reproches, aclaraciones y respuestas

Terelu Campos quiso responder a Amador Mohedano en ‘Viva la vida’. No fue mucho lo que quería decir, pero el hermano de Rocío Jurado tardó solo unos minutos en ponerse en contacto con el programa para hablar con la hija de María Teresa Campos y realizar algunas declaraciones y aclaraciones.

Terelu Campos durante la intervención telefónica de Amador Mohedano en ‘Viva la vida’ | foto: Telecinco.es

«Te conozco y eres bastante conciliador. Me ha extrañado que digas que no hay relación entre las Campos y Rocío Carrasco», señaló Emma García. «Yo cuento un caso porque me lo hay dicho a mí María Teresa Campos y la verdad es que te quedas harto de que si su hija, que esto y lo otro. A mí se me rompe el alma cuando veo a la niña en la isla con el tema del coronavirus que llaman los familiares y no le llaman a ella su madre. La verdad es que me dolió mucho. A María Teresa, que la respeto, que me dijera eso, pensé: ‘Cómo tiene esto si me dice a mí que Fidel y Rocío Carrasco le han tratado tan mal, le han faltado al respeto«, comentó Amador Mohedano en relación a la presunta confidencia que le había hecho años atrás María Teresa Campos. «Que quiera a María Teresa Campos, a Terelu y a Carmen Borrego me parece fantástico, pero que no deje a la familia marginada y detrás y encima presumiendo como que son muy amigas, que son de toda la vida», añadió Amador Mohedano. «Que yo diga que quiero a tu sobrina y que ella me quiera, forma parte de la vida. Yo no mando en los sentimientos de tu sobrina, no le digo a quién tiene que querer y a quién no. Solo faltaría. Los problemas que tengáis vosotros forma parte de vosotros, no es cosa de mi familia de sangre. He dicho muchas veces que estoy a su lado acompañándola y que no la juzgo. Nada más», señaló Terelu Campos.

«Que la queráis y que ella os quiera. También entiendo que gente que sois más mayores le podéis dar un consejo de que esto no es normal, que son tus hijos. Me molesta que parece que la familia de ella son las Campos. Ponte en mi lugar», comentó entonces el exrepresentante. «Nunca he hablado de lo que he hablado con tu sobrina. Jamás Rocío Carrasco me ha dicho nada. Entiendo que te pueda doler que tu sobrina quiera a mi madre. Que la dejen en paz, que ya es suficiente mayor para dejarla en paz. Me imagino que a tu sobrina Rocío le molestará que su madre es otra con otro nombre», le espetó Terelu Campos. «Después de 7 años que no tiene relación y otra persona se acerca y le da consejos y cariño, creo que es fácil», respondió Amador Mohedano sobre el cariño que se tienen Rocío Flores y Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores. «Entonces os tiene que valer a vosotros que ella considere a otra persona su madre y entenderás que ella haya encontrado un refugio en nosotros. Tiene que valer para las dos partes», manifestó la hija de María Teresa Campos.

«Estamos hablado de madres e hijos y hermanos. Si no digo que tú hables. No atiende a sus hijos ni a sus hermanos», señaló Amador. «Creo que lo que estás manifestando es que tu sobrina no te quiere. ¿Por qué crees que no te quiere?», le preguntó la colaboradora. «He dicho que posiblemente yo sea con el que tenga más problemas de entendimiento. ¿Y el resto? ¿Qué pasa con mi hermana Gloria? ¿Qué pasa con su hermana Gloria Camila y su hermano que está en un centro y ni pregunta? ¿Qué pasa con sus hijos?». Fue entonces cuando Terelu Campos habló del cambio en la relación entre los Mohedano y Antonio David Flores: «¿Qué ha pasado para que del padre de los hijos de tu sobrina hayáis dicho lo más grande y ahora es una persona maravillosa? Habéis visto el sufrimiento de Rocío Jurado y de buenas a primeras ya es maravilloso?». Amador Mohedano justificó entonces el cambio de actitud: «El tiempo pasa y él ha ido demostrando. He tenido a mis sobrinos y me han hablado de cosas y los niños siempre dicen la verdad. He visto a un padre que se ha preocupado de sus hijos para todo y he visto a una madre que no se ha preocupado para nada. Pasamos un poco página, no tengo una relación con David de irme a ningún sitio, pero nos saludamos y podemos tener una conversación».

Terelu Campos responde a Amador Mohedano en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«Que no dediques tiempo ni te interesen ni sus hijos ni a sus hermanos, eso nos duele», señaló Amador Mohedano, que respondió que pensaba que Rocío Carrasco tenía sentimientos sobre sus hijos ante la pregunta que le hizo Terelu Campos. «¿Crees que no sufre?», le preguntó entonces la colaboradora: «Claro, pero que reaccione, Que llame a sus hijos, que hable con ellos. Las declaraciones que hacemos son para que reaccione, a nosotros nos molesta que ella no hable con los niños, ellos hablan con el corazón encogido».

También hubo tiempo para recordar lo que contó Carmen Borrego sobre que Amador Mohedano le pidió que despidiera de ‘Dia a día’ a Rocío Carrasco para que contratara a Rosa Benito: «Yo no soy de ese talante ni tengo necesidad. Eso lo juro yo por la gloria de mi madre y de mi hermana que en la vida se me hubiese ocurrido decirle a Carmen que saque a mi sobrina y que entre Rosa. En la vida le he dicho eso, con lo bien que me he llevado con ella toda la vida y lo que quiero a mi sobrina voy a decir eso».

El consejo de Terelu Campos a Amador Mohedano

«Si la quieres, intentad hacer las cosas de otra manera. Las conversaciones de Rocío con su tío han sido de cariño. Me acuerdo de una que te regañaba que había problemas con Rosa y ella te regañaba a ti de forma cariñosa», recordó Terelu. «De eso pasó una época. Hablo así porque de da la gana porque no entiendo y no me gusta», comentó Amador. «Sabes que no va a haber una respuesta pública de la otra parte. Conociéndola, con lo poco que la conozco comparado con la que conocéis vosotras, sabéis que esta no es la mejor manera para llegar a buen puerto», le advirtió la hija de María Teresa Campos. «Ustedes que tanto sabéis, convencedla a ella. No puedo convencerla, la he llamado 10.000 millones de veces. La última vez que hablé con ella vivía en el ático, hace 6 años. Fue por la película que se iba a hacer de la madre. ‘Convoca una reunión y tu tío está contigo para que se haga como tiene que ser’. Nunca me llamó, acordé con ella un tanto por cierto que es lo que cobraba con mi hermana. La última vez que hablé con Rocío Carrasco de emociones fue en Houston», comentó el hermano de Rocío Jurado.

Terelu Campos escucha a Amador Mohedano | Foto: Telecinco.es

«¿Qué crees que pensaría Rocío?», preguntó Luis Rollán. «A mí me daría dos hostias y después nos cogería a los dos de una habitación y sería juez para escuchar las dos partes y decidir, y lo que ella decidiera lo llevaríamos a rajatabla. No estaría de acuerdo con la reacción de su hija». Entonces intervino de nuevo Terelu: «Y con la vuestra tampoco. No entendería ni a su hija ni la vuestra». Amador Mohedano señaló: «Sería por hablar, no por decir mentiras. La razón la tengo toda. El que he vivido esto he sido yo, pero muchas veces no tenéis ni idea».

«¿Ni idea de qué? Está claro que no vivíamos el día a día de vosotros de mi familia, pero hay una parte pública que es conocida y hay unos problemas que se hacen públicos y en eso la gente opina», soltó Terelu. «La has conocido cuando ha pasado todo. Mi sobrina Rocío ha sido siempre una niña encantadora. Era la alegría donde estuviese, lo daba todo. ¿Pero qué ha pasado? No lo sabemos. El que tiene la culpa es el que tiene al lado. Pero la que tiene la culpa de verdad es ella. Que no voy a tener una pareja que me ponga en contra de mi familia«.

«No sé por qué estás tan seguro de eso. Tu sobrina tiene mucho carácter», añadió la colaboradora. «Hemos vivido en nuestras carnes, Rosa Benito, Rocío Jurado y yo. Hemos vivido el descaro de esta persona. Cuando hacen el especial que me hacen la traición.

La relación entre madre e hijos es lo que más duele. Lo del especial que Rocío Jurado estaba tan grave y Rocío me decía que tenía que estar y me hicieron la pirula. A mí ya me dieron la puntilla», dijo Amador Mohedano. «En ese especial cobraste como mánager de Rocío Jurado», señaló la hija de María Teresa Campos. «Yo tenía mi 20 por cierto. Te hablo de una gala, de un combo y las mensajerías que se recibían tenía una participación. No he cobrado de eso, cobré por hacer el especial, pero lo otro no lo he visto. Si vendes 80.000 copias a Rocío Jurado le corresponde una parte. De ahí un 20 por cierto es mío. Ni me dieron nada de la película, no me han dado ni un soplido en un ojo», comentó Amador Mohedano.