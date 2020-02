El durísmo enfrentamiento entre Adara y el hermano de Hugo Sierra: «¿Vamos a abrir el cajón de mierda?»

La relación que ha comenzado Hugo Sierra con Ivana Icardi ha levantado muchas ampollas entre sus compañeros, especialmente en Elena Rodríguez, la madre de Adara, que a pesar de que en un principio se mantuvo callada sin querer opinar, terminó revelando una bomba que dejó a todo el mundo con la boca abierta.

Bruno, el hermano de Hugo Sierra en el plató de ‘Supervivientes 2020’| Foto: Telecinco.es

La madre de Adara Molinero le contó a José Antonio Avilés que Hugo Sierra no quería que ella estuviera el día del parto de su hija, algo que, a Bruno Sierra, el hermano del superviviente no le gustó ni un pelo cuando lo vio en plató: «Qué cruel ha sido tu madre con lo que ha dicho de mi hermano», le dijo Bruno a la exazafata. «Hablé con mi madre hace un momento y está muy mal porque ella se encargó de ir a buscar a Elena al aeropuerto con mi hermana y fueron juntas al hospital a esperar que el niño viniera al mundo, me parece rastrero», aseguró Sierra.

Sin embargo, Molinero que ya estaba bastante enfadada terminó por revelar toda la verdad en este tema: «No quería tocar este tema, iba a pasar por encima, además, no me ha gustado que mi madre lo haya sacado, pero, tu hermano no quería que mi madre fuera al parto, esa era la verdad», confesó la ganadora de ‘GH VIP 7’.

Adara Molinero en el plató de ‘Supervivientes 2020’| Foto: Telecinco.es

«¿Y por eso la llamó para que fuera al hospital?», le preguntó el hermano de su ex. «Yo tuve que discutir muchísimo con él, no quería que mi madre se quedara en casa recién yo parida, esa es la realidad. No quería porque no la soportaba. Ellos han vivido otra realidad», aseguró la novia de Gianmarco Onestini.

Adara estalla ante los ataques de Bruno Sierra

No obstante, Bruno no se creía nada y le reprochó que con lo bien que le había tratado su familia a ella, dijera esas cosas de su hermano cuando Molinero sabía que no eran ciertas: «¿Vamos a abrir el cajón de mierda? Porque si quieres lo abrimos bien, hay mucha mierda», le dijo Molinero que terminó con esto por estallar. «Me he callado mucho, he sido muy respetuosa y ya me estoy calentando (…) A mí me trataron bien hasta que dejaron de hacerlo, yo nunca he hablado mal de su familia, he tratado de ser muy respetuosa, se han pasado muchos limites conmigo y aun así me he seguido callando», afirmó.