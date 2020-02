El efusivo reencuentro entre María Patiño y Antonio Montero en ‘Sálvame’ tras ser operado de un tumor

Antonio Montero ha regresado al plató de ‘Sálvame’ tras someterse a una intervención para extirparse un tumor en la pierna y recibir radioterapia durante el mes de diciembre de 2019. Sus compañeros de plató se han mostrado muy felices por volver a verle recuperado, especialmente María Patiño.

Al ritmo de ‘No dejes de soñar’ de Manuel Carrasco, canción favorita de la colaboradora, Patiño ha corrido a los brazos de Antonio Montero cuando entraba en el plató de Telecinco. Los dos se han sumido en un intenso abrazo en el que la periodista, con tal emoción, se ha saltado hacia él, agarrándole incluso con las piernas. «Esto no va a cambiar nada, en breve seguiremos discutiendo«, le ha quitado importancia Patiño.

María Patiño abrazando a Antonio Montero / Foto: Telecinco.es

Montero también ha querido acercarse a Lydia Lozano, a quien ha pedido perdón al oído mientras le abrazaba. La colaboradora no ha podido contener las lágrimas. Ambos estaban sumidos en una guerra desde que Montero acusase a Lydia de firmar reportajes de otros durante años. «Le he dicho que siento si le he hecho daño porque lo siento de verdad, mi intención no es hacerle daño», ha asegurado Montero a una conmovida Lydia.

Antonio Montero ha aprovechado su visita al programa para hablar abiertamente de su tumor y la operación de una manera natural, desde el positivismo y mandando un mensaje esperanzador a la gente. Tras detectarse un bulto, le operaron en dos ocasiones, una para extirpar el tumor y, tras conocer los resultados, otra para quitarle el músculo donde se encontraba.

Antonio Montero habla de su tumor en ‘Sálvame’ / Foto: Telecinco.es

Todo comenzó en verano cuando se notó un bulto en la pierna dándose crema, pero lo pasó por alto. En septiembre acudió al médico y se realizó una biopsia. Tras una operación ese mismo mes, regresó a su rutina. Dos semanas después volvió a que le quitaran los puntos. «Me dijeron que no tenía ningún aspecto de esto pero que era una cosa chunga, malo», ha explicado. La zona en la que estaba el tumor estaba cerrada, hermética, pero tenían que volver a operarle para quitar el músculo entero en el que estaba alojado el tumor.

Lo afronta con positivismo

«No tuve miedo de nada, a los médicos les dije que si la tengo que palmar, la palmo. No pasa nada. El médico que me lo quitó estaba preocupado porque se encontró una cosa que no es frecuente», ha contado quitándole importancia en todo momento. Tras recibir radioterapia, los últimos resultados han sido positivos. «Por lo que entiendo, están bien las cosas. ¿Drama?, cero. ¿Miedo?, cero«, ha añadido muy seguro. Además ha dejado claro que su problema de salud no le ha afectado anímicamente y lo ha querido desligar de sus polémicas externas.