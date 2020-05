El egoísmo de Hugo y Ana María Aldón en ‘SV 2020’ al no compartir su recompensa enfada a Barranco y Jorge

Los concursantes de ‘Supervivientes 2020’ ya están a las puertas de la final y la última prueba de recompensa que disputaron era muy importante para poder comer algo diferente a peces y coco pocos días antes de su vuelta a España. Fueron Ana María Aldón y Hugo Sierra quienes con su habilidad se alzaron con el título de vencedores y, por tanto, con una hamburguesa XXL que se podían comer tranquilamente en la playa.

Pues bien, esa hamburguesa llegó y los dos concursantes salieron corriendo hacia su preciada recompensa. La hamburguesa era de unas dimensiones considerables y el plato de patatas que la acompañaba también, pero Hugo Sierra decidió comérsela solo. Por su parte, Ana María Aldón decidió compartirla solo con Rocío Flores, aunque lo poco que le dio y nada era prácticamente lo mismo.

Hugo y Ana María comiéndose la hamburguesa | Foto: telecinco.es

«A mí me dan la opción de compartirla y la he compartido con ella», decía Ana María Aldón, a lo que le daba la razón Hugo porque eran familia. Por su parte, Rocío Flores apuntaba: «Yo compartiría mi recompensa con todos mis compañeros». Barranco y Jorge se acercaron a preguntar qué lata de comida abrían, teniendo en cuenta que ellos no tenían nada para comer, y Ana María tan solo decía: «No quiero problemas, quiero disfrutar de mi recompensa».

El enfado de Barranco fue bastante notable, sobre todo por la parte de Ana María Aldón, ya que tenía claro que Hugo Sierra no la compartiría con nadie: «Es una recompensa que se la come toda y explota. Con ese plato de patatas tiene para tres días y no son capaces de dar un trocito». «Eso cada cual con su conciencia», apuntaba Jorge. Pero por si esto fuera poco, al preguntar Rocío Flores por las porciones de arroz, Hugo decía que al día siguiente comería doble, por lo que su porción de ese día no se la daba a sus compañeros a pesar de la tremenda hamburguesa que se estaba comiendo.

Indignación y decepción

No hay duda de que a Barranco y a Jorge les sentó muy mal que ninguno compartiera su recompensa pero, al parecer, finalmente Ana María dio un pedacito a cada un y Barranco se acercaba a pedirle disculpas a sus compañera porque le había dado un trocito para probarlo. A pesar de eso, la conversación siguió y Barranco hablaba claro: «Yo de la forma que soy, la parto en cuatro trozos… Hugo sabía que no la iba a compartir. Hay que ser un poco más generoso en ese sentido sabiendo que estamos en la final y que nos vamos a ir en nada».

Barranco y Jorge hablando de la situación | Foto: telecinco.es

«Yo la hubiese compartido a partes iguales que era descomunal», le daba la razón Jorge. Por su parte, Rocío Flores se mostraba desconcertada: «Pensé que iba a compartir la hamburguesa a partes iguales con todo el mundo», a lo que Barranco añadía: «Estoy decepcionado con Ana». Además, Gloria Camila, defensora de Ana María en plató, no dudaba en dar su opinión: «Viendo esa hamburguesa enorme más ese platazo de patatas y teniendo en cuenta que tienen el estómago cerrado y tanto no se va a comer yo lo hubiese compartido».