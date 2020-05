El emotivo mensaje de Clemente Lequio a su hermano Álex y gran enseñanza para todos

Este 13 de mayo fallecía Álex Lequio García tras una lucha incesante contra el cáncer. Su hermano Clemente Lequio, por parte de padre, no puede sentirlo más. El joven ha querido poner en sus redes un sentido homenaje con una carga sentimental y un gran mensaje para todos, tras la distancia que guardaron por los avatares de la vida y de sus mayores: “disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado”… Los años, el ver las cosas de otra manera, les llevó a unirse a todos…

“‘Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted’. Este era su último mensaje. Te quiero Álex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado”, ha escrito el joven junto a la imagen.