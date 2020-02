El encontronazo entre el hermano de Hugo Sierra y Adara en ‘MyHyV’: «Quizás no sabías levantar la bandera»

El hermano de Hugo, Bruno Sierra acudió al plató de ‘MyHyV’ para defender a su hermano, algo para lo que debería haber venido más preparado ya que Adara Molinero no le dio tregua al superviviente. Tras ver el beso entre su ex e Ivana Icardi, la exazafata no se lo pensó dos veces a la hora de catalogar esta historia como «cutre» y asquerosa.

«Yo tardé un mes y medio en besarme y enamorarme. Lo mío con Gianmarco fue despacio, esto ha pasado en cuatro días. Hugo quiere protagonismo, quiere dar juego, pero es muy cutre«, afirmó la ganadora de ‘GH VIP 7’ que además añadió que no se creía esta historia porque conocía los gustos del uruguayo e Icardi no los cumplía: «No le gustan las argentinas, no le gustan las rubias, le gustan las chicas mas finas como yo«, aseguró.

Bruno Sierra en ‘MyHyV’| Foto: Cuatro.es

Sin embargo, el hermano de Sierra no se quedó callado ante los ataques de su excuñada y le contestó soltándole un gran zasca: «Le gustan las chicas leales», aseguró el hermano del superviviente. «Pues si le gustan las chicas leales debería empezar por él», le contestó la exazafata que aseguró que los familiares de su ex «vivieron una realidad paralela» a la que ella vivió en su casa con el uruguayo.

No obstante, Bruno le reprochó a Molinero que no estuviese con su hermano en el momento en el que más la necesitaba, cuando el negocio que tenían se fue a pique: «Yo me tragué mucha mierda y estuve ahí con dos cojones aguantando. Yo di la talla en ese momento, yo aguanté mucho, me parece muy fuerte que se diga que no, a mí me dijeron que yo empecé con él por dinero. Cuando todo fue mal yo seguía con él, en los peores momentos», dijo la ganadora de ‘GH VIP’.

Aunque el hermano de Sierra reconoció que la exazafata nunca estuvo con su hermano por interés, sí que le explicó que las parejas deben entenderse y estar en las buenas y en las malas: «Mi hermano la descuidó, pero eso vino a raíz de ser padre y que el negocio fuese mal, yo creo que, si uno se cae, el otro lo tiene que levantar, en eso consiste una pareja», afirmó.

¿Podría ir a más la historia entre Ivana y Hugo?

Tras este pequeño encontronazo, Nagore Robles le preguntó al hermano de Sierra si él veía capaz a su hermano de dar un paso más en su relación con la argentina manteniendo relaciones sexuales en la isla y aunque el hermano dijo que él si lo veía capaz, Adara comenzó a hacer algunos comentarios que daban a entender que a Sierra le costaba animarse en ese tema.

Adara en ‘MyHyV’| Foto: Cuatro.es

«Pues a mí me han dicho que la argentina le consiguió levantar la bandera«, le aseguró Violeta a la exazafata. «Eso merece celebrarlo, por favor un aplauso», dijo Molinero riéndose, algo que no le gustó nada a Bruno, el cual le pagó con la misma moneda: «Quizás había que saber levantar la bandera», le contestó.