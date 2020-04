El enfrentamiento en la distancia de Mila Ximénez y Antonio Montero en ‘Sálvame’: «Eres muy rencorosa»

Mila Ximénez es una de las colaboradoras de ‘Sálvame’ que permanece lejos de Mediaset, totalmente confinada en casa, por precaución. La colaboradora participa en el programa a través de videollamada desde su casa, y esa diferente forma de comunicación no ha impedido tener una pequeña gresca con su compañero Antonio Montero.

La periodista se encarga de hacer un ranking con los famosos que mandaría al cielo -en esta ocasión han sido Kiko Matamoros, Pablo Alborán y Feliciano López– y a los que enviaría directo al infierno. En este último grupo metería a Alba Carrillo, Ivana Icardi o Antonio Montero, que no se lo tomó nada bien.

Mila Ximénez manda al cielo a Kiko Matamoros / Telecinco.es

«Primero porque creo que te has puesto un traje en ‘Sálvame’ que no te favorece. Luego porque hoy soy Belén Esteban y estoy descojonándome en mi casa por los de Copenhague -haciendo referencia al juego de preguntas de cultura general al que habían sometido a los colaboradores-. Estás siendo crítico y hoy quedar como has quedado. No estás divertido«, comenzaba diciendo.

Mila a Montero: «Tienes que ayudar más al prójimo»

Montero no le permitió que acabara con su discurso, cortando a su compañera, a la que tachó de rencorosa: «Yo lo que te veo es que estás muy rencorosa. Pero a mí no me importa porque es un problema que tienes tú, no que tengo yo». No obstante, Ximénez aseguró no ser una persona rencorosa y prosiguió con su ataque hacia el paparazzi.

Mila Ximénez manda al infierno a Antonio Montero / Telecinco.es

«Yo rencorosa y tú estás un poco triste. No das alegría, das un poquito de tristeza, tienes que animar la cara. Tú al infierno y reflexiona, tienes que ayudar más al prójimo y ser más humano y reírte más y ser más simpático«, le pidió.