El enfrentamiento entre Alba Carrillo y María Patiño: «Dijo que me había tirado a deportistas en el camerino»

En pleno confinamiento han sido muchas las historias y tramas que se han creado pero en esta ocasión ha sido un enfrentamiento de hace algún tiempo el que ha salido a la luz. Alba Carrillo concedió una entrevista hace unas semanas en la que criticaba a María Patiño y ahora han querido retomar estas declaraciones sobre la profesionalidad de la presentadora para contar el tenso enfrentamiento que tuvieron antes de un ‘Sábado Deluxe’.

Alba Carrillo comenzaba diciendo: «Como es adaliz de la moral y el feminismo… En ‘Sábado Deluxe’ salió cantando ‘No dejes de soñar’ pero no puedes dejar a una persona por los suelos. No le caigo bien porque soy el tipo de mujer que ella detesta. No entiendo bien ese tipo de concepto«. La colaboradora ha contado de donde viene su enemistad: «Viene porque salgo de ‘GH’ y ella ha estado haciendo comentarios más allá de lo que fue mi participación en el programa. Dijo mentiras sobre mi pareja muy graves en su programa».

Alba Carrillo habla de su mala relación con María Patiño | Foto: telecinco.es

Kiko Matamoros no dudó en sacar la cara por su compañera: «Ella es la presentadora de su programa. Ella no suscribe nada y lee un texto. Cuando ella hace algo suyo lo dice». Tras esto, Alba Carrillo desvelaba la situación: «Ella puso un vídeo de mis inicios en televisión y dijo que no valía como presentadora y cuando yo salí me preguntaron en una revista que qué pensaba de ella y lo dije». Además, reveló el momento de tensión que vivieron antes de dar comienzo un programa de ‘Sábado Deluxe’ en el que iban a coincidir: «Llego a la sala VIP y digo ‘hola buenas noches’. Ella dijo ‘buenas noches no que eres una maleducada’ y me dijo que mientras ella se había dedicado a trabajar yo me había tirado a deportistas en los camerinos«.

Una enemistad que va a durar

Kiko Matamoros ha sido quien ha querido contar su versión de la situación porque estaba en el momento en el que sucedió todo: «Llega Alba y María Patiño estaba muy ofendida y dolida porque Alba había dicho que estaba más tiempo en ‘La Muralla’ que aquí. Evidentemente se lo dice a Alba, no tranquila. Entendí su molestia. Tú le contestaste. Y sí que le dijo lo que ha dicho Alba». «Ella me había juzgado a mí como profesional. Me preguntaron que qué me había parecido. Para mí es buena colaboradora pero ella como presentadora comete más errores que una escopeta de feria», dijo claramente.

Kiko Matamoros y Alba Carrillo discuten | Foto: telecinco.es

Por su parte, fue Emma García quien también quiso dar su opinión sobre esta situación en la que se han visto envueltas las dos colaboradoras: «No pongas en duda la profesionalidad de María Patiño. Yo defiendo a quien me da la gana. Estoy entendiendoos a las dos. Estoy dando mi opinión. Te digo que lo dejéis aquí, que no os conviene a ninguna de las dos. No pongas en duda la profesionalidad de una presentadora de la cadena. También te digo una cosa, si nos ponemos a desfilar contigo nos tenemos que ir todos», palabras que molestaron bastante a Alba Carrillo.