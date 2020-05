El enfrentamiento entre Ana María Aldón y Hugo en el juego de recompensa en ‘Supervivientes 2020’

Es habitual que en ‘Supervivientes’ se produzcan juegos y pruebas de recompensa para que los concursantes reciban regalos en forma de comida que alivien los rigores de su estancia en Honduras.

Los concursantes de ‘Supervivientes 2020’ en la prueba de recompensa | Foto: Telecinco.es

En la emisión del martes 12 de mayo de 2020 correspondiente a ‘Tierra de nadie’, Lara Álvarez les propuso diferentes recompensas con un juego en el que uno de ellos lanza una bola, mientras los demás, con una canasta en la cabeza, tienen que intentar que las bolas encajen en sus respectivas canastas. El que consigue la bola, se lleva un premio.

No ha habido demasiada suerte para ellos, ya que no han encestado demasiado. Además, ha habido incluso tensiones entre ellos. Barranco se ha molestado por cómo estaban jugando los demás, aunque la cosa no ha ido a más. Peor había sido el encontronazo entre Hugo Sierra y Ana María Aldón.

Hugo y Ana María en la prueba de recompensa | Foto: Telecinco.es

En un momento dado, el uruguayo y la andaluza han chocado, o al menos Ana María Aldón le ha acusado de haberle dado un codazo. Él se ha defendido señalando que se lo estaba inventando: «Cállate porque te estás inventando una cosa que no es. No te he dado un codazo», le ha soltado Hugo Sierra.

La broma de Carlos Sobera

Intentando quitar hierro al asunto, desde el plató Carlos Sobera ha señalado: «Hay que revisar la canasta de Hugo«. Ante la posibilidad de que el uruguayo se enfadara, enseguida ha añadido que era una broma. No estaban las cosas para muchas bromas.