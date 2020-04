El enfrentamiento entre Fani e Ivana en ‘SV 2020’: «Mentiste a tu novio delante de toda España»

Fani Carbajo se convirtió en la expulsada el 2 de abril pero la llevaron a la otra isla con los hasta ahora expulsados y, al tener que abandonar Antonio Pavón, no hubo ningún expulsado definitivo. Al llegar al nuevo grupo no fue precisamente muy bien recibida, ya que la concursante tenía cuentas pendientes con alguno de ellos, como es el caso de Ivana.

Ambas se reencontraron unos días antes e Ivana le dijo a Fani todo lo que llevaba dentro, llamándola falsa y asegurando que se había portado mal con ella. Tras esto, les ha tocado convivir juntas en la isla y, aunque Fani ha tratado de ir a buenas con todos y solucionar los problemas previos, parece que la cosa con Ivana no se va a solucionar tan fácilmente.

Ivana y Fani intentando aclarar la situación | Foto: telecinco.es

Ivana charlaba con Yiya y le contaba lo que había sucedido con Fani: «Llegamos nuevas las dos a otra playa, entonces ella estuvo mucho conmigo y me decía ‘¿te puedo hacer cucharita?’ y yo ‘sí’. Fue esa semana en la que estuvimos todos los días bien hasta el martes, la salvaron y no me dio bola hasta el jueves«. Además, sigue diciendo: «Nos fuimos al ritual de salvación y salió a festejar con todos, a mí no me dio ni un abrazo».

La concursante aseguraba que Fani llegó de «subidita, diciendo que era la que más cobraba de todos, que le daban bolos y le preguntó a todo el mundo que cuánto cobraba». Tras hablar todo esto con Yiya, se produjo la esperada conversación con Fani y esta fue clara desde el principio: «Si has notado en algún momento que me separé de ti no quería que te sintieras así. Tú ibas a tu bola y no entendíamos por qué». Ivana, molesta respondía: «Por qué tienes que entender ni opinar, si yo soy así, espérate, conóceme».

La discusión estaba asegurada

Fani continuaba explicando las razones por las que se alejó de Ivana algo que parece que ella sintió al revés: «Nosotras pensábamos que no querías estar con nosotras», algo que Ivana no entendía. Finalmente, llegó el momento de la discusión, porque esa conversación no llegaba a ningún puerto y Fani dijo: «Me estás diciendo que me acerco a la gente porque me siento sola, que si he llegado hasta donde estoy por dar pena. Que no te tengo que dar ninguna explicación de si doy pena o no. Es mi persona y será mi actitud. Tú para mí eres muy falsa diciéndome todo lo que me estás diciendo».

Ivana y Fani discutiendo | Foto: telecinco.es

Ivana le respondía tajante: «Es mejor que me digas a mí las cosas antes de que lo cuchichees con otros», a lo que Fani respondía enfadada: «Pero cómo eres tan mentirosa». Tras esto, llegó la traca final e Ivana soltó: «Has mentido a tu novio delante de toda España», y esto ya no le hizo ni pizca de gracia a la concursante, que respondió: «A ti qué te importa lo que yo le haga a mi novio». Todo terminó con un cruce de insultos.