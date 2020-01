El escándalo de Federico y Mary de Dinamarca por enriquecerse con la casa de Suiza que tenían en secreto

La polémica sigue para Federico y Mary de Dinamarca. La pareja heredera se ha trasladado temporalmente a Suiza para poder estar más tiempo cerca de sus cuatro hijos, que ingresaron en Lemania-Verbier International School para recibir una formación exclusiva durante 12 semanas. El matrimonio se quedara en su casa de los Alpes. Una propiedad de la que no se sabía nada y que podrían haber adquirido hace más de una década. Lo sorprendente es que la casa también fue alquilada durante este periodo de tiempo.

Los Príncipes Federico y Mary de Dinamarca en la recepción de Año Nuevo 2020

El medio danés BT se ha puesto en contacto con el experto en la Familia Real Danesa, Søren Jakobsen, quien también fue el que reveló la historia de la casa de la pareja heredera en Suiza. Para él son muchos los motivos por los que el Príncipe Federico no debería recibir dinero por ese alquiler. El principal problema es que es una regla no escrita que los miembros de la realeza no deberían ganar dinero de esa manera con su posición. Otro problema es que, judicialmente, es imposible perseguir a los miembros de la realeza si no cumplen con sus obligaciones o entran en conflicto con los inquilinos por posibles daños a la propiedad o los muebles.

El Príncipe Federico y la Princesa Mary estaban alquilando su cabaña en Suiza con un precio entre las 41.200 y las 65.400 coronas danesas, lo que es aproximadamente entre 5.510 y 8.750 euros. Para Søren Jakobsen la pareja heredera envía un mensaje incorrecto al tener ganancias con el infantado, una disposición hecha para el mantenimiento de los hijos menores de Reyes y Príncipes con tierras, un puesto oficial o dinero: «No puedes tener una Casa Real que haga dinero así. La pareja recibe alrededor de 21 millones de coronas al año (2.810.220 euros). Además de eso, debe agregarse que los obtienen libres de impuestos y no pagan IVA». El experto en la Casa Real Danesa también ha desvelado que la pareja heredera tiene permitido tener la casa de Suiza, aunque sea algo muy inusual, pero no alquilarla.

Federico y Mary de Dinamarca en una cena en París

El caso de Joaquín de Dinamarca

El Príncipe Joaquín de Dinamarca se enfrentó a una situación similar. Él quiso establecer un negocio en el sur del Castillo Schackenborg de Jutlandia, que le fue concedido en su momento. Sin embargo, para Søren Jakobsen, aunque puedan parecer casos iguales, no lo son. Cuando el Príncipe Federico llegue a ser Rey, el Príncipe Joaquín deberá encontrar otra forma de vida.