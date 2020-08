El esperado beso de Kim Kardashian y Kanye West con el que confirman su reconciliación

¡’Habemus’ confirmación de la reconciliación entre Kim Kardashian y Kanye West! Ha sido el rapero el que compartía en su cuenta de Twitter (la misma que en su día fue terreno hostil contra su esposa y su familia) un complejo vídeo en el que se ve como la empresaria corre hacia él y se besan tiernamente mientras se puede ver y escuchar al fondo al conocido coro gospel con el que West oficia el servicio dominical.

La tierna aunque compleja imagen por estar grabada en 360 grados generando un plato un tanto surrealista viene acompaña de unas palabras un tanto extrañas como siempre acostumbra el también diseñador pero que parecen aclarar que su matrimonio está -de nuevo- a salvo: «Estamos dando un paso al frente confiando en la fe«. Unas palabras con las que parece reconocer que tanto él como su mujer están dándose una nueva oportunidad para conseguir que su familia siga unida como hasta ahora.

WE’RE STEPPING OUT ON FAITH pic.twitter.com/Ak1sJmPz0o ? ye (@kanyewest) August 19, 2020

Esta muestra pública de su amor incondicional llega días después de que se conociese públicamente que Kim Kardashian y Kanye West comienzan una nueva etapa en su matrimonio viviendo separados como, supuestamente, llevaría haciendo desde hacía meses en plena crisis matrimonial. Según aseguraron fuentes cercanas a la pareja, el rapero seguirá viviendo en el rancho que tiene en Wyoming en donde puede desarrollar más libremente sus dotes artísticas; mientras que la empresaria seguirá en su mansión de Los Ángeles junto a sus cuatro hijos ya que es allí donde tiene su vida establecida.

«Kim aún está enfocada en conseguir que su matrimonio funciones», aseguró la mencionada fuente para la revista People: «Estaba bastante callada respeto a sus planes de futuro, pero por ahora ha aceptado que Kanye viva en Wyoming«. Además de esto, parece que la hija de Kris Jenner finalmente también ha pasado por el aro y no se opondrá más a la carrera política de su marido y su propósito de ser Presidente de los Estados Unidos presentándose a las elecciones de este 2020.

Una carrera política también manchada

Una carrera hacia la Casa Blanca no exenta de polémica. Fue durante uno de sus primeros mítines donde Kanye West contó, entre lágrimas, que él y Kim Kardashian se propusieron abortar cuando la empresaria se quedó embarazada de la que ahora es su primogénita, North West, cuando todavía no estaban casados. Pero no solo lado político se vio manchado por las intimidades de su matrimonio, el rapero podría haber cometido varios delitos en su campaña. Tal y como se anunció recientemente, el diseñador podría ser investigado por un presunto fraude fiscal en el estado de Illinois después de que se descubriese que más de la mitad de las firmas presentadas por el equipo de West ante la autoridades electorales no son válidas.

Y no solo eso, sino que también se puso a varias celebridades e su contra tras utilizar sus rostros como imagen de su campaña electoral sin contar con su consentimiento. Kanye West publicó el pasado 19 de agosto como será el plan visual de su campaña bajo el eslogan: «KANYE 2020 VISION«, acompaña de fotografías de diferentes personas de distintas razas entre las que se encuentra Anna Wintour, directora de Vogue USA, o la actriz Kristen Dunst, en un retrato realizado por el fotógrafo Mario Testino en 2002 para la revista Vanity Fair. «¿Cuál es el mensaje aquí y por qué soy parte de él?«, escribía indignada Dunst en su cuenta de Twitter al ver la publicación.