El feo de Las Campos que no perdona Jorge Javier Vázquez

Las Campos, una familia televisiva

No hay ninguna duda de que Las Campos son una saga de comunicadoras. Con más o menos acierto y experiencia, tanto María Teresa, como Carmen y Terelu llevan muchos años en el medio y estos les ha granjeado tanto amigos como detractores. Lo cierto es que no sabemos muy bien donde situar a Jorge Javier Vázquez. Quien se autodefiniera como amigo del clan y especialmente admirador de María Teresa Campos, parece que en los últimos tiempos no lo tiene tan claro y habría dejado claro que no quiere saber nada de ellas. Pero ¿qué ha pasado?