El feo desplante de Hugo a sus compañeros tras quedarse como cuarto finalista ‘Supervivientes 2020’

A lo largo de sus tres meses en Honduras, cada vez que ha perdido una prueba, cada vez que se ha quedado sin recompensa y cada vez que las cosas no han salido según su plan, el cabreo de Hugo Sierra ha sido más que evidente. Una pataleta que se repitió en la semifinal de ‘Supervivientes 2020’, cuando consideró que no había podido ganar la prueba de líder por estar en desventaja respecto a sus compañeros al ser el único que se reencontró con un familiar después de la prueba y no antes. Cabreo que se venía venir si perdía el televoto frente a Jorge y quedaba como cuarto clasificado y que acabó con un feo desplante.

Efectivamente así pasó. Los espectadores decidieron que el Guardia Civil tenía que disputar la gran final junto a Ana María Aldón y Rocío Flores -de hecho se terminó llevando el talón de 200.000 euros-, dejando al uruguayo a las puertas de la gran final después de las numerosas veces que su legión, como llama a sus fans, habían conseguido salvarle.

Hugo durante la gala final de ‘SV 2020’ / Telecinco.es

En ese momento Hugo Sierra justificó su expulsión en que no a todo el mundo le gustan las personas que van de frente, que dicen lo que piensan y que nunca se callan y siempre optan por ir por delante, pase lo que pase. Una justificación tras la que aseguró que había estado reflexionando y había llegado a la conclusión de que la televisión no es para él, asegurando que no volverá a participar en ningún otro reality: «Hasta aquí mi historia televisiva«.

Hugo: «Me voy con la cabeza bien alta»

Al escuchar estas palabras, Jorge Javier Vázquez no pudo evitar arremeter contra él una vez más por el mal perder que tiene. Una actitud que él se negaba a admitir, llegando a decir que se iba «con la cabeza bien alta». «Eres un auténtico coñazo de tío pero me encantas. Yo no te creo y tienes la pataleta«, concluyó el presentador despidiendo al concursante.

Elena, Rocío y Barranco conociendo el nombre del ganador de ‘SV 2020’ / Telecinco.es

Pues esa pataleta volvió a quedar bastante clara cuando, segundos antes de anunciar el nombre del ganador, Lara Álvarez recibió a Elena, Barranco y Rocío. Al preguntar por Hugo, la presentadora explicó que había «declinado la invitación», tratando de poner nuevamente Jorge Javier el toque de humor al comportamiento de Hugo: «¿Hugo no ha querido quedarse? Pues mira que me extraña. Esta España para largarse a otro sitio de fiesta ahora. ¿Le habéis dicho que está todo cerrado?»