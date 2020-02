El frío recibimiento de Christofer a Fani en la hoguera de confrontación de ‘La isla de las tentaciones’

Christofer no puede más, después de haber estado sufriendo al ver a su novia con otro chico, el concursante le confesó a Mónica Naranjo en la hoguera que no era capaz de ver más imágenes porque estaba agotado física y mentalmente de la situación. Estas palabras del novio de Fani suponía que la pareja tenía que verse en una hoguera de confrontación o, por el contrario, salir de ‘La isla de las tentaciones’ separados y sin poder verse.

La decisión quedaba en manos de Fani. Sin embargo, ella no tenía muy claro si debía encontrarse con su novio o no: «Pues no lo sé, no sé si soy capaz de verle ahora. Me estoy agobiando. Es que por un lado quiero y por otro no quiero», decía la concursante, que aseguraba que su situación era muy complicada: «Yo me he dado aquí cuenta de las cosas… qué hago, ¿no le hago sufrir a él para luego sufrir yo?«, decía Fani.

Fani decide ir a la hoguera de confrontación | Foto: Telecinco.es

Finalmente, Fani decidió acudir a la hoguera de confrontación. Aunque por el momento no se ha podido ver todo, en el avance mostrado se intuye que fue un encuentro bastante frío. Fani llegaba alicaída saludando al que de momento es su novio mientras que este ni siquiera la miraba ni le dirigía la palabra.

La presión que Christofer sufría por parte de Fani

Durante el debate del 31 de enero de ‘La isla de las tentaciones’ también se pudo ver cómo Christofer confesaba algo que hizo que todo el mundo le entendiera un poco más. El concursante explicó que la actitud de su novia le dolía mucho porque estaba haciendo todo lo que ella le había «prohibido» hacer durante 7 años: «Me ha estado machacando durante 7 años diciéndome ‘no hagas esto’ y ahora ella aquí lo hace a la primera», le decía Christofer a Generis, que además le dijo que aún estaba enamorado de su novia pero que creía que esto no se lo podría perdonar.

Christofer en ‘La isla de las tentaciones’ | Foto: Telecinco.es

Tras esto Kiko Matamoros quiso dar su opinión y catalogó a Christofer como la víctima y el títere de esta situación: «Si escuchas bien lo que está diciendo, él dice que Fani le ha exigido muchísimo, le ha prohibido muchas cosas y ha sido muy controladora con él. Está diciendo que (Fani) le ha sido fiel durante 7 años, es mentira hijo, no te lo creas, te ha puesto los cuernos varias veces«, aseguró el colaborador que decía que tenía pruebas de todo lo que estaba diciendo: «Este es un pobrecito inocente, es muy débil y ella está haciendo con él lo que quiere, es un títere», insistió.