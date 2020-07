El gesto solidario de Ryan Reynolds con una mujer que ha perdido un peluche muy especial

Ryan Reynolds es uno de los actores más populares en Instagram, puesto que siempre tira de humor y no deja de ‘trolear’ todo lo que pilla. Pues bien, en esta ocasión ha decidido utilizar sus redes sociales para ayudar a una mujer que ha perdido un peluche de lo más especial. Sin duda, que un actor de la talla de Reynolds te ayude a recuperar algo muy preciado es muy especial y puede servir de gran ayuda.

«Vancouver: 5.000 dólares a cualquiera que devuelva este osito a Mara. No voy a hacer ninguna pregunta, pero creo que todos necesitamos que regrese a casa», dice Ryan Reynolds en su cuenta de Twitter. Hay quien puede pensar que por qué tanto follón por un osito de peluche normal y corriente, pero lo cierto es que no es normal, ya que se trata de un peluche muy especial para Mara Soriano.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50

