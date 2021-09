El gran ‘regalo’ del príncipe Harry por su cumpleaños: considerado entre los más influyentes de 2021

Este 15 de septiembre el príncipe Harry ha cumplido 37 años. Una cifra que celebra en Estados Unidos con la familia que ha formado junto a Meghan Markle, lejos de su Reino Unido natal y sin poder soplar las velas con su abuela, la reina Isabel de Inglaterra.

Pero a pesar de la distancia, el hijo de la fallecida Diana de Gales ha recibido alguna que otra felicitación pública por parte de su familia. Si su abuela ha apostado por un collage de imágenes, en las que también aparece Meghan, el príncipe Carlos ha obviado a la exactriz. «¡Feliz cumpleaños al duque de Sussex», se puede leer junto a las fotografías elegidas por Clarence House. Su hermano Guillermo y Kate Middleton, por su parte, han optado por un escueto mensaje, «Feliz cumpleaños, príncipe Harry», junto a una imagen en la que aparece en solitario y con el icono de un globo.

Unas felicitaciones muy alejadas a las de antaño y que evidencian la tensión que sigue habiendo entre Harry y el resto de la familia a raíz de que este y su mujer concedieran la ya famosa entrevista a Oprah Winfrey. En el país americano, sin embargo, el matrimonio y sus dos hijos parecen haber encontrado la vida que tanto deseaban y por la cual renunciaron a todo lo conocido y al hecho de ser miembros activos de la familia real británica. Rodeado de famosos, Harry y Meghan han conseguido hacerse un hueco como celebridades y el mejor ejemplo es el ‘regalo’ de cumpleaños que el príncipe ha recibido hoy.

La revista TIME ha hecho público uno de sus listados más conocidos, el de las 100 personas más influyentes del mundo en este 2021. Una larga sucesión de nombres entre los que destacan los del príncipe Harry y Meghan Markle, que además han portado juntos en esta portada ya histórica. Y si bien ellos se llevan casi todo el protagonismo con su imagen, también destacan otros personajes como Elon Musk, el presidente de Estados Unidos, Bad Bunny, Joe Biden, Simone Biles, Billie Eilish o las actrices Kate Winslet y Scarlett Johansson.

Un artículo que curiosamente está escrito por el chef español José Andrés, quien ya ha dejado claro en el pasado su apoyo a la pareja, con quienes además ha colaborado en proyectos solidarios. «En un mundo donde todos tienen una opinión sobre las personas que no conocen, el duque y la duquesa sienten compasión por las personas que no conocen. Ellos no sólo opinan. Corren hacia la lucha ”, ha escrito el cocinero en los páginas de la revista, tal y como comparte el perfil de Instagram de la mencionada publicación.

Más allá del texto, ha llamado la atención la fotografía del matrimonio, pues que Meghan aparezca en primer plano, por delante de su marido, con un peinado voluminoso y brillante, vestida de blanco y con unos escogidos complementos, mientras que Harry está vestido de negro y con unas pulseras marrones, centra la atención en la protagonista de ‘Suits’, a quien regalan casi todo el protagonismo.