El hermano de Edmundo sale del anonimato para dejar en ridículo a María Teresa Campos: «Despechada»

María Teresa Campos recuerda a Edmundo Arrocet en su última entrevista en exclusiva

> María Teresa Campos fue clara y contundente en la entrevista ofrecida a su hija Terelu en la revista Lecturas, donde la colaboradora de Viva la vida escribe actualmente. Con motivo de su próximo 80 cumpleaños y para reconciliarse con dicha edad, ha hecho un repaso de algunos de los temas más candentes del momento, como su relación con Rocío Carrasco para la que pide justicia.

También ha habido tiempo para hablar sobre quien fue uno de sus mayores errores en el terreno amoroso, Edmundo Arrocet. “En el amor me ha ido muy bien menos con una persona que no sé qué decir de él, es incalificable. He llorado mucho, ya no lloro. Pienso que me equivoqué“, alegaba ante los lectores de la conocida cabecera.

