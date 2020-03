El hijo de Lorenzo Sanz tras su muerte por coronavirus: «Que se te vaya así de rápido es desgarrador»

El 17 de marzo saltaba la noticia de que Lorenzo Sanz había ingresado en un hospital de Madrid aquejado de un cuadro de fiebre y problemas respiratorios, síntomas propios del coronavirus. Horas después se confirmaba que el ex Presidente del Real Madrid había dado positivo y su estado de salud revestía gravedad. Tan solo tres días después de su ingreso falleció.

Sus hijos fueron los encargados de dar la triste noticia a través de sus cuentas de las redes sociales, donde también han publicado preciosos mensajes de despedida. Mientras pasan el duelo cada uno en su casa, con el dolor de no haberse podido despedido de él, no haber podido estar a su lado en sus últimos momentos de vida, y tampoco poder ahora consolarse personalmente, sus hijo Lorenzo ha querido contar públicamente cómo están pasando estos durísimos días.

Lorenzo Sanz hablando con ‘Sálvame’ / Telecinco.es

Lorenzo Sanz ha intervenido a través de Skype en ‘Sálvame’, donde ha relatado cómo están viviendo estos momentos, aprovechando su intervención para poder dar las gracias por la gran cantidad de mensajes de condolencias y apoyo que está recibiendo toda la familia: «Que se te vaya así de rápido una persona que tendría 10 o 15 años más de vida es desgarrador, pero las muestras de cariño que hemos tenido, quieras que no, te sirven un poco».

Lorenzo Sanz: «No tenía todos los síntomas que decían que había que tener»

En cuanto a cómo se sucedió todo, Sanz ha explicado lo durísimo que es no poder estar junto a tu familiar esos días en los que luchan por sobrevivir: «Te lo dejan en el hospital y no puedes estar con él en los días en los que lucha por salir adelante. El médico nos decía que estaba mal la cosa, se muere y no puedes ir tampoco allí. Mi madre no puede recibir el abrazo de sus hijos, de sus nietos, de todos los seres queridos,… y es lo que se hace más duro y más dramática la situación».

Lorenzo Sanz contando cómo evolucionó la salud de su padre / Telecinco.es

Asimismo, Lorenzo Sanz ha explicado que su padre no acudió antes a un hospital porque «no tenía todos los síntomas que decían que había que tener. Tener solo fiebre. Tenía un poco de tos suelta, pero ese agobio a la hora de respirar. Y tanto mi madre como mi padre decidieron que se quedaban en casa. No parecía una cosa grave al principio y se quedaron en casa hasta que avanzaron esos síntomas, y el día que le faltó un poco la respiración le dije a mi madre, llama». Después de eso «se precipitó todo, fueron al hospital y se precipitó todo«.

En cuanto a la dolorosa despedida, el hijo del ex Presidente del Real Madrid también ha recalcado que es otro doloroso proceso: «No hay entierro. Eso es otra de las cosas tristes, sobre todo por nuestra cultura de velar a nuestro familiar. Lo han llevado al Tanatorio San Isidro, no podemos estar presentes en la incineración. Se lo van a llevar a San Lorenzo del Escorial y ya nos traerán la urna con sus cenizas y ya está, se acabó. No se puede hacer nada… Es un drama».