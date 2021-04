El Hormiguero | Helen Lindes presenta a su ‘tercer hijo’ y deja atrás uno de sus ‘miedos’

Helen Lindes es uno de los rostros más conocidos de las pasarelas españolas, pero en unos días puede serlo también otra faceta. La canaria está a las puertas de ver a la venta su primer libro, ‘El caballo valiente y otros cuentos para leer en familia’, una recopilación de historias infantiles que sale a la venta el 20 de mayo y que surgió durante el confinamiento, como ha desvelado en el plató de ‘El Hormiguero’, donde ha contado que durante esas semanas de encierro a ella le surgió la vena creativa.

Madre de dos hijos, la top está muy pendiente de sus horas de sueño, tanto que siempre saca un rato para contarles un cuento que sea único y estimule su imaginación. «Me invento una historia diferente antes de que se vayan a la cama. Empiezo siempre con una pregunta ‘¿Qué animal quieres que sea el protagonista?’, y a partir de ahí empiezo a inventar», ha desvelado Helen, que ahora lleva a otros niños algunas de sus narraciones.

De hecho, la que da nombre al libro, ‘El caballo valiente’, es de lo más especial y es que la protagonista de la historia está inspirada en ella misma, una niña llamada Elena que encuentra un amigo, el caballo Furia, que le ayuda a encajar en el mundo. «Lo pasé muy mal en clase, sigo luchando todos los días contra la timidez. Sigo luchando todos los días para romper esa timidez, he superado una fase muy importante este último año y le he puesto mucho cariño a esta historia que da el título, pero todos los cuentos son maravillosos», ha explicado a Motos, añadiendo que está haciendo avances.

De hecho, lo ha demostrado en directo. «Estoy aprendiendo canto, ha sido una idea loca que mi representante Marta y yo hemos tenido. Siempre he puesto barreras y ahora he dicho, lo voy a tirar por la ventana. He cogido al mejor profesor que se puede tener y me tiene a piñón hasta que coloque bien la voz», ha explicado Helen, que acompañada por la guitarra de Pablo Motos, ha entonado parte de la canción ‘Wonderwall’, del grupo Oasis, demostrando a todo el mundo que la timidez puede llegar a superarse y es que seguro que hace unos meses no se imaginaba que cantaría en directo en ‘El Hormiguero’.

[email protected] nos canta un trocito de «Wonderwall» #LindesEH pic.twitter.com/002dIOmFfk — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 12, 2021

Tras la demostración musical, la conversación ha regresado a la verdadera pasión de Helen, el mundo de la moda, al que no solo le debe su carrera, también su familia. Según ha contando, conoció a su chico, el jugador de baloncesto Rudy Fernández, gracias a su trabajo como top. «Rudy se enamoró de mi porque me vio en la portada de una revista y dijo… ‘Tengo que conocer a esa chica’», ha contado, reconociendo que ella, en cambio, no tenía ni idea de quién era el del Real Madrid y tuvo que buscarle en Google. A partir de ese momento, lo suyo fue todo un flechazo y es que no hay más que ver la bonita familia que han formado y la estupenda pareja que son Helen y Rudy.