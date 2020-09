‘El Hormiguero’: La contundente respuesta de Luna Fulgencio ante la desafortunada pregunta de Pablo Motos

El pasado miércoles 9 de septiembre la jovencísima actriz Luna Fulgencio acudió a ‘El Hormiguero’ en calidad de invitada acompañando a Santiago Segura y Toni Acosta para presentar la película ‘Padre no hay más que uno 2‘. Durante un momento de la entrevista, Pablo Motos quiso preguntarle a la pequeña de apenas 9 años sobre su vida sentimental. Una cuestión que dio lugar a un momento vergonzoso que, sorprendentemente, la pequeña supo resolver de la mejor manera.

«¿Hay algún chico o algún famoso que te guste?«, le dijo el presentador a Luna Fulgencio. Ante los segundos de duda de la pequeña, Pablo Motos le propuso algunos nombres como Antonio Banderas -que tiene 51 años más que ella- o Mario Casas -que le saca 25-. La pequeña, que interpretó la pregunta como si le preguntasen cuál era el actor o actriz que más le gustaba, respondió: «Blanca Suárez«.

Luna Fulgencio (9 años) teniendo la mente más abierta que Pablo Motos #AcostaSeguraEH. En fin. pic.twitter.com/qEfYZS9kJG ? M ? (@casasola_89) September 9, 2020

Rápidamente al escuchar la respuesta el presentador se apresuró para matizarla: «¿Pero te gusta como actriz?», intentando reconducir hacia su pregunta inicial. Fue esta apreciación la que hizo que Luna Fulgencio entendiese la pregunta que inicialmente le había hecho Pablo Motos: «¡Ah, que te referías…! ¡Pues no!«, decía respecto a si le gustaba algún famoso de manera más sentimental.

«No tienes novio ni nada«, insistía el conductor del programa. «No, no, no», respondía un tanto avergonzada la actriz. Tras esto fue cuando demostró que, pese a su corta edad, era más que consciente que ese tipo de preguntas no se le deben de hacer a una niña de 9 años porque no deja de ser eso mismo, una niña: «¡Que tengo 9 años, no tengo 26!«, respondía contundente. Una respuesta que se ganó muchos aplausos en las redes sociales en detrimento de la actitud y preguntas de Pablo Motos, la cuales no es la primera vez que se convierten en polémica.

Los reproches de Santiago Segura

Esta no fue el único momento crítico para Pablo Motos a lo largo de la noche. El presentador también tuvo que hacer frente a los reproches de Santiago Segura por haber prescindido de él como colaborador para esta nueva temporada sin ni siquiera haberlo consultado con él antes.

El humorista se había cruzado por los pasillos antes del programa con Cristina Pardo y esta fue la que le preguntó por qué no había renovado como colaborador: «Ah, ¿me han echado?«, le respondía el actor. «Así que las Twin Melody, Tamará Falcó… renovando el parque móvil y yo fuera», le decía ya al presentador. «No me habéis dicho ni: ¡Hasta luego, Lucas!’. Vamos a ver, Pablo, esta obsesión tuya de rodearte de joventicos te va a salir mal«.