El Hormiguero: Rozalén, las hijas de Bertín Osborne o Álvaro Cervantes, algunos de los invitados de esta semana

Arranca la semana con Miguel Ángel Tirado alias “Marianico el Corto”

> La semana arrancha fuerte en El Hormiguero. El lunes Pablo Motos recibirá a uno de los humoristas más famosos del panorama nacional. Aunque muchos no le conozcan, Miguel Ángel Tirado alcanzó el éxito con su personaje “Marianico el Corto” en concursos de humor televisivos como No te rías que es peor o Si lo sé no vengo. Ahora regresa a televisión para promocionar su nuevo proyecto profesional de la mano de, quien se lo diría a él, una plataforma de vídeo en streaming como es HBO, y bajo el nombre de El último show.

En este último show Miguel Ángel abordará en clave de humor pero también de drama lo que es huir de un personaje que le dio la fama para volver a ser quien fue siempre, el humorista de apellido Tirado. Un conflicto interior que explicará largo y tendido en El Hormiguero junto a las ya icónicas mascotas del show Trancas y Barrancas y que estamos seguros despertará la curiosidad de muchos por conocer su historia en los últimos años de trabajo.

El martes vuelve Rozalén tras su triunfo en Los Goya

> La cantante Rozalén está pletórica y de actualidad. Acaba de ganar el Goya a mejor canción original por su tema “Que no, que no” que conforma la banda sonora de la película dirigida por Icíar Bollaín, La boda de Rosa. El martes 16 de marzo estará de nuevo en nuestras pantallas para comentar cómo vivió el que fue uno de los mejores días de su vida y como no de su carrera en la música y en el mundo de la canción. Una gala virtual en la que hubo de todo y en la que la ilusión de esta albaceteña llegó incluso a través de la televisión.

Un tema en el que también ha tenido lugar el grupo “La sonora Santanera” y que es un canto a la alegría y a la enseñanza de cómo disfrutar los pequeños y mágicos momentos de la vida. “Alejandro… millones de gracias por lo que has dicho de mí. Que un maestro me diga esas cosas es súper emocionante”, decía sobre los halagos de Alejandro Sanz que competía por el mismo galardón. “Enhorabuena a todos los nominados. A ver si me acuerdo, que estoy temblando“, acertaba a decir visiblemente nerviosa nada más recibir el premio, el cual compartirá ahora con todos los fans de El Hormiguero.

Las hermanas Osborne, Alejandra, Eugenia, Claudia y Ana Cristina vendrán el miércoles a divertirse a El Hormiguero

> Paren las rotativas, las hermanas Osborne, Alejandra, Eugenia, Claudia y Ana Cristina visitan juntas El Hormiguero en exclusiva. Aunque pueda parecer que vayan a dar algún dato más sobre la separación de su padre Bertín Osborne con Fabiola Martínez Benavides y cómo están viviendo la separación sus hermanos pequeños Kike y Carlos este cambio, no es nada de lo que parece.

Pues las cuatro, creemos, no darán grandes declaraciones sobre la noticia, sino que vienen para hablar de otro motivo que les interesa mucho más de cara a la galería pero también dentro de sí mismas. Desvelarán su nuevo proyecto profesional en común y hablarán sobre ello ante la presencia de las cámaras. Un poco de publicidad en uno de los programas más vistos de Antena 3 nunca viene mal para lanzar al estrellato su idea más personal.

Terminan con la visita de Álvaro Cervantes y Susana Abaitua

> Loco por ella es la película de Netflix que protagonizan Álvaro Cervantes y Susana Abaitua. Dirigida por Dani de la orden, su protagonista, Dani, al que da vida Álvaro Cervantes hace todo por amor por Carla, a la cual interpreta Susana. Una comedia romántica que trata de visibilizar las enfermedades mentales.

Carla es quien la sufre y quien está internada en un centro psiquiátrico. Después de una emocionante velada, a Dani no se le ocurre nada mejor que adentrarse en dicho centro para reencontrarse. Pronto descubrirá que entrar fue fácil pero que salir ya es otra historia muy diferente, por no decir casi imposible.