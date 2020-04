El increíble enfado de Maite Galdeano con Kiko Jiménez tras confesar en ‘Sábado Deluxe’ que ella da vergüenza ajena

Kiko Jiménez se ha sometido al polígrafo en ‘Sábado Deluxe’ para hablar de su pasado con Gloria Camila Ortega, de la familia de su expareja o de sus prácticas sexuales con Sofía Suescun. Han sido muchos los temas que ha tratado, y ha conseguido enfadar y mucho a la madre de su novia, Maite Galdeano, por una de las respuestas que ha dado en la prueba de la verdad.

Kiko Jiménez se avergüenza de Maite Galdeano/ Foto: telecinco.es

Lo cierto es que entre ellos la relación no siempre ha sido buena, puesto que él en ‘El tiempo del descuento’ habló de sus rifirrafes y de las tensiones que han llegado a tener, es más, ha llegado a decir de su suegra cosas que a ella nada le han gustado, por eso ella ha dicho: «Quiere vivir del cuento. Cuanto más lejos de mi hija, mejor».

Y parece que ahora le quiere más lejos que nunca y que no dará el visto bueno a una boda entre la pareja. Una de las preguntas que ha contestado decía así: «¿Afirmas que Maite Galdeano es especial cuando en realidad piensas que da vergüenza ajena?», y él ha dicho que sí sin pelos en la lengua.

Kiko Jiménez en el polígrafo de ‘Sábado Deluxe’/ Foto: telecinco.es

Jiménez ha explicado el motivo por el que lo piensa y ha sido muy sincero: «En según qué situaciones Maite hace muchísima gracia, es verdad, es muy graciosa, pero de hacer gracia a dejar de hacerla es muy fácil. Y a veces cuando la vengo aquí y se pone vulgar o se le ve algo… Pero se lo digo a Sofía y a la propia Maite, le digo que cuide un poco las formas». Y ha añadido: «Pero Maite es cómo es y no va a cambiar, ella es única».

Más tensiones que nunca

Poco tiempo ha hecho falta para que Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, se pusiera en contacto con Maite Galdeano para saber lo que piensa al respecto y el mensaje que ha recibido ha sido el siguiente: Dile a este despendolado que ya no va a haber boda, se terminó». Y no contenta con lo que ha dicho su yerno ha querido intervenir a través de una llamada por teléfono, añadiendo: «No me ha hecho gracia y voy a interferir para que Sofía no se lance tan pronto a casarse, voy a frenar la boda. Si siente vergüenza ajena pues siempre estaremos mal y le voy a hacer la vida imposible, y no va a haber paz. No voy a cambiar porque a él le parezca que hago el ridículo, la boda se va a suspender».