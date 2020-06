El inesperado nuevo proyecto de Gianmarco Onestini tras regresar a Italia después de romper con Adara Molinero

A punto de cumplirse los 3 meses desde que Gianmarco Onestini decidiese romper su relación sentimental con Adara Molinero después de descubrir que estaba hablando con otros chicos, parece que el italiano ha encontrado por fin el motivo adecuado para dar carpetazo a esta relación y seguir en su país natal hasta nuevo aviso.

Gianmarco y Adara se reencuentran en la Gala 5 de ‘El tiempo del descuento’

En su nuevo vídeo en el canal de Mtmad el que fue concursante de ‘GH VIP’ aparece en una habitación que parece desvelar ya cuál es ese proyecto profesional en que está inmerso: va a iniciar su carrera como cantante con un primer single. Así es, Gianmarco Onestini se suma así a la larguísima lista de personajes televisivos que encuentran en el mundo de la música un nuevo reducto para seguir creciendo profesionalmente.

«La canción la tenemos y el vídeo estamos terminando de montarlo«, cuenta a la cámara. «Quiero que salga bien, quiero que sea una cosa bonita«. A pesar de que no fue hasta ahora que se lo ha contado públicamente, el italiano lleva mucho tiempo inmerso en este proyecto. «He dedicado mucho tiempo a esto y estoy muy contento de compartirlo con vosotros, que siempre me habéis apoyado y seguís haciéndolo».

Su primero single se llamará ‘Maracaná’

El single, que se titulará ‘Maracaná‘ («Es la cosa que más no define», asegura) verá la luz el próximo 10 de julio. Pero lo más llamativo es, sin lugar a duda, el idioma en el que Onestini ha decidido cantar. «La canto en español, porque me encanta y siempre me han gustado muchísimo las canciones españolas«. Un proyecto ligado todavía al país al que se fue dejándolo todo por amor y del que huyó por todo lo contrario.

Gianmarco Onestini posando con su maletín de ganador de ‘El tiempo del descuento’

Con este nuevo proyecto, el ganador de ‘El tiempo del descuento’ cumple así también un sueño: «Era una pasión que tenía y he dicho: ‘Vamos a hacerla’. Siempre me gusta hacer cosas nuevas. Esto me gustaba, me puse a pensar y voy a sacar la canción«. De esta forma, Onestini demuestra que para él la vida de antes del confinamiento forma ya parte de la historia y que en Italia está feliz y contento.