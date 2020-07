El inesperado viaje de Gianmarco Onestini tras su cara a cara con Adara Molinero

El pasado sábado 4 de abril tenía lugar en el plató de ‘Sábado Deluxe’ uno de los cara a cara más esperados, el de Adara Molinero y Gianmarco Onestini. Se habían convertido en la gran historia de amor en ‘GH VIP’ y habían consolidado su relación en ‘El tiempo del descuento’. Pero semanas más tardes se conocía la noticia de que el italiano había puesto fin a su relación después de descubrir que la madrileña estaba intercambiando unos mensajes a través de Instagram con Rodri Fuertes, expareja de Bea Retamal y excompañero suyo en ‘Gran Hermano’.

Adara y Gianmarco, todo reproches en su reencuentro | Foto: Telecinco.es

Tras esto ambos pasaron del amor al odio. Ahora, tres meses de aquella mediática ruptura, los ya exnovios volvían a reprocharse en directo todo lo que no les gustó del su romance. Y aunque el ahora reconvertido en cantante fue el que peor salió de la conversación, parece que poco o nada le importa lo que tenga que decir de él la ganadora de ‘GH VIP’. El tiempo acabó dándole a razón después de que Adara confirmase públicamente estar empezando una relación con Rodri Fuertes después de haberlo negado por activa por pasiva.

Y pocas horas después de su reencuentro en plató, Gianmarco ha decidido dar un paso más en contra de Adara y sumarse así al bando de los exnovios de la madrileña que no le guardan especial estima. ¿Cómo? Haciendo las maletas para abandonar de nuevo Madrid e instalarse durante unos días en Tarragona en casa de Pol Badía. Así es, el cantante ha encontrado un aliado en el exnovio de su exnovia. Y no han dudado en compartir en sus redes sociales como ha sido su reencuentro y lo felices que están de verse.

Pol Badía, su gran aliado tras la ruptura con Adara

Pol Badía no dudó en ponerse del lado de Gianmarco en cuanto se dio a conocer su ruptura con Adara. El catalán aseguró por aquel entonces el italiano podría contar siempre con él como amigo y como paño de lágrimas porque nadie mejor que él para entender por lo que había pasado siendo pareja de la concursante de ‘GH VIP’.

Gianmarco y Pol se hicieron amigos en ‘GH VIP’ | Foto: Telecinco.es

El exnovio de Maestro Joao aseguró en una entrevista para Outdoor que nunca tuvo la necesidad de hablar mal de la que fue su novia y que simplemente se mantuvo a la espera a que llegase el momento en el que italiano descubriese por él mismo con quién estaba saliendo: «Un amigo es el que te espera hasta que abres los ojos y te da la mano cuando te caes. Yo no me he metido para nada y nunca le he hablado mal de ella. Él sabe que tiene un amigo y me creo todo lo que dice«, aseguró. Y no dudó en dejar constancia públicamente de lo feliz que está tras la ruptura a través de las redes sociales: «¡Qué bien hiciste amigo!», le comentó.