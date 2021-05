El inesperado y cariñoso mensaje de José Ortega Cano a Rocío Carrasco

Este domingo en ‘Viva la Vida’ Ana María Aldón ha tenido que hacer frente (una vez más) al entramado familiar en el que se encuentra debido al documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. La colaboradora ha ido respondiendo a las cuestiones e inquietudes de los compañeros en relación a todo este asunto, pero ha habido un momento en el que nadie parecía escucharla. Ha sido en ese instante cuando Emma García ha anunciado que José Ortega Cano ha llamado al programa para agradecer el apoyo de su mujer y para hablar sobre la serie que les ha colocado en primera línea mediática.

Es la segunda vez que lo hace, pues cabe recordar que hace una semana, el diestro también entró en directo en el conocido formato. Una de las cosas que ha querido aclarar el viudo de Rocío Jurado ha sido el motivo por el cual él y Ana María Aldón invitaron a Antonio David a su boda. “Lo hice para que pudieran estar los niños (Rocío y David Flores) y así compartir un rato con ellos. Para mí era una situación difícil, pero bonita. Que ellos vieran que yo podía seguir adelante en la vida y no venirme abajo por la pérdida de Rocío… yo agradecía que estuvieran allí y agradezco su cariño”, ha explicado.

Además, también ha tenido tiempo para lanzar un mensaje a Rocío Carrasco pese a no tener ningún tipo de relación con ella desde hace años. “Le tengo un cariño especial porque el cariño no se va”, ha relatado el torero desde la tranquilidad de su hogar. El diestro ha recordado que “Rocío Carrasco me ha tratado a mí como familia y yo a ella”. Pese a que el maestro ha contado en directo que no hubo ningún motivo de peso por el que se distanciaron, lo cierto es que dejaron de tener relación.

Al echar la vista atrás y recordar los buenos momentos que vivió junto a Rocíito y Fidel Albiac, Ortega se ha atrevido a manifestar que no le importaría retomar el contacto. “Estoy agradecido de que en momentos difíciles estuvieron conmigo y eso nunca se olvida”, ha dicho haciendo referencia al accidente que sufrió el 29 de mayo de 2011. “Yo sigo queriendo a Rocío Carrasco, le deseo lo mejor”, ha comentado. Incluso ha llegado a recular sobre unas declaraciones que dijo la pasada semana en el citado programa. José comentó que su trato con la hija de Rocío Jurado se terminó cuando entró en su vida Albiac. “Con eso metí yo un poco la pata porque no me expliqué bien. No dije esa frase para hablar en contra de Fidel. Ojalá sean felices y Dios les ilumine en todos los sentidos”, ha rectificado esta tarde.

Por otro lado, ha dado su opinión sobre la emisión del documental que ya ha hecho historia de la televisión. “Respeto lo que está haciendo, no lo comparto”, ha sentenciado José Ortega Cano.