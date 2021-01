El llamativo plan de Isabel Pantoja para abandonar España

Isabel Pantoja sigue optando por el más absoluto silencio. Desde aquella llamada a ‘Sábado Deluxe’ mientras Kiko Rivera confesaba que padece depresión, no se ha vuelto a saber de ella nada públicamente. Han pasado ya cerca de tres meses desde que se inició la guerra mediática entre madre e hijo y, sin embargo no se ha solucionado ninguno de sus problemas. Hace una semana, Kiko Rivera confesaba en ‘Viva la vida’ que su madre no había pasado sola las navidades, sino que habían ido amistades a pasar estas fechas tan señaladas con la tonadillera. Algo que no sentó del todo bien al DJ, ya que la artista no ha hecho nada por ver a sus nietas ni a su hija, Isa P, que está ajena a esta polémica.

Han salido a la luz nuevos datos sobre el futuro de Isabel Pantoja, y todo apunta a que la intérprete de ‘Marinero de luces’ querría poner tierra de por medio y viajar hasta México para poder empezar de cero y estar alejada del foco mediático. La entrevista más personal de Kiko Rivera en el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’ fue lo que supuso un antes y un después en la relación con su «pequeño del alma».

Ha sido Beatriz Cortázar quien ha revelado este plan de Isabel Pantoja. De esta manera, la artista podría estar más tranquila sin tener que ser perseguida por la prensa, ya que lo ocurrido se ha convertido en historia de la televisión. Sin ir más lejos, el propio Kiko Rivera, llegó a decir que esta situación era «impensable» para él, pero que ha ocurrido porque se ha sentido engañado por su progenitora.

Este lugar sería clave para su nueva vida, un destino en el que le espera una gran amiga suya con los brazos abiertos, ha explicado también Cortázar. Por otro lado, no se sabe cuándo la cantante tomará esta decisión, pero todo apunta que mientras viva su madre, doña Ana, Isabel no se moverá de Cantora, su refugio hasta le fecha. “Ella tiene muy claro que cuando su madre no esté, coge las maletas y ahí os quedáis”, ha asegurado Beatriz en ‘Socialité’



«En México le espera una familia que adora a Isabel y uno de los miembros es una conocidísima actriz y cantante mexicana muy amiga suya, una Jennifer López mexicana. Sus padres adoran a la Pantoja y están deseando recibirla con los brazos abiertos», añade la periodista en relación a esta decisión que podría tomar Isabel Pantoja.

Kiko Rivera, por su parte se encuentra feliz. «Yo no quiero estar donde no me quieren», aseguró hace unos días a Emma García a la vez que confesaba que se había intentado poner en contacto con su madre para poder solucionar sus problemas. Lo hizo a través de terceros, pero no obtuvo respuesta. «Yo más no puedo hacer», contaba el DJ bastante desilusionado. «Cada día tengo más dolor, pero es lo que hay», llegó a decir.

Pese a este distanciamiento, el DJ ha recuperado su relación con sus dos hermanos, Francisco y Cayetano Rivera con quienes pasó el día de Navidad. Fue a través de sus redes sociales donde dieron a conocer esta quedada que no le habría sentado nada bien a Isabel Pantoja, ya que si Kiko no se hablaba con ellos era por no hacerla daño. Ahora queda esperar si la artista toma la decisión de marcharse o si existe una posible reconciliación con su hijo o por el contrario, esta situación habría sido el punto y final a su relación.